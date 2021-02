Llama obispo de Tehuacán a católicos a practicar la solidaridad hacia los enfermos de Covid–19

Tehuacán. El obispo diocesano Gonzalo Alonso Calzada Guerrero llamó a la feligresía católica a practicar la caridad hacia los enfermos de Covid–19, esto durante la celebración eucarística por el miércoles de Ceniza que ofició en la Catedral de Tehuacán.

Decenas de personas asistieron a la misa presidida por el prelado, quien durante su homilía resaltó la importancia de que las personas actúen con un espíritu de solidaridad en estos momentos de pandemia.

Indicó que el problema actual provocado por el coronavirus ha llevado a la reflexión constante luego de que hace un año el problema parecía lejano a Tehuacán, pero que actualmente ya se ha convertido en un asunto cercano porque la gran mayoría conoce a alguien o ha vivido en carne propia la enfermedad y hasta la pérdida de un ser querido.

Gonzalo Alonso pidió que las personas sean más amables y respetuosos hacia quienes en este momento luchan contra la Covid–19; en la medida de sus posibilidades, sugirió que se acerquen para mostrarles su apoyo, solidaridad y cercanía para alentarlos a seguir adelante en su camino.

Ante más de 80 personas que ingresaron a la Catedral para participar en esa eucaristía, el obispo manifestó la necesidad de vivir la Cuaresma con un espíritu solidario y compartir con quienes sufren no solo la palabra de aliento, sino incluso también el tiempo y los alimentos.

Resaltó que no solo se trata de dar algo material, sino de demostrar con esos gestos y desprendimiento la preocupación por los demás quienes entenderán así “que el otro es mi hermano, que el otro realmente está preocupado por mí y me quiere ayudar y me tiende una mano para levantarme” , lo que dijo, será un gran ejemplo de caridad.

Con esas acciones, enfatizó, se logrará infundir confianza en un futuro mejor, por lo que insistió en que durante la Cuaresma es posible “practicar estas virtudes teologales: fe, esperanza, caridad”.