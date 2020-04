Llama edil de San Pedro Cholula a no politizar la contingencia sanitaria

Al informar que el gobierno de San Pedro Cholula ha lavado y sanitizado cerca de 245 mil metros cuadrados desde el inicio de la emergencia sanitaria, con inversión cercana a los 500 mil pesos en la adquisición de insumos; el presidente municipal Luis Alberto Arriaga Lila aclaró que los apoyos se entregan sin hacer distinciones.

“La gente no está pagando, porque está preocupada por su tema personal. Nosotros en su momento, cuando esto se reactive, presentaremos un esquema muy agresivo de descuentos, pero en su momento, en este momento la recaudación está en ceros. (…) No podemos politizar este tema cuando hoy la prioridad es la salud”.

Destacó que el gobierno municipal no ha parado ni un momento y que se trabaja a marchas forzadas para cuidar de la salud de los cholultecas, por eso se mantendrán las medidas preventivas como las guardias administrativas hasta el último día de mayo, tal como lo indican las autoridades sanitarias a nivel federal.

Y en apoyo a la economía de los cientos de familias cholultecas, también se mantendrá la entrega de despensa a grupos vulnerables como son personas de la tercera edad, discapacitados, mujeres embarazadas, o que tengan alguna enfermedad degenerativa, sin ningún tipo de condicionamiento.

Recordó que a los vendedores itinerantes que están dentro del padrón del ayuntamiento, también se les entregó un apoyo alimentario.

En ese sentido, refirió esta semana el gobierno del estado realiza una segunda entrega de despensas de más de 25 kilogramos de productos básicos, casa por casa, a habitantes de juntas auxiliares de San Pedro Cholula.

“Me da mucho gusto porque el gobernador del estado ha sido muy sensible (…). Aquí no hay padrones (…), esto no es electorero. La gente llega, toca la puerta y si hay personas de la tercera edad, gente con alguna discapacidad o alguna mujer embarazada, les entregan su paquete. Aquí no hay preguntas si eres verde, azul, blanco, amarillo, o si estás en el padrón del ayuntamiento o no”, declaró.

Respecto a la sanitización, detalló que se han intervenido espacios públicos de las 13 juntas auxiliares y de la cabecera municipal como parques y explanadas, así como el mercado Cosme del Razo, los tianguis de Santiago Mixquitla y de Xixitla, las instalaciones de la Casa del Abue, CRI, DIF, el infonavit Santiago y fraccionamientos, además de calles y espacios públicos donde la afluencia es considerable.

“Ha sido un gran esfuerzo y quiero agradecerle a los 22 trabajadores de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos que se han puesto la camiseta. Esta labor sí sirve, sí funciona”, expresó el munícipe.