Llama Céspedes a Ignacio Mier a respetar los tiempos electorales y a seguir los principios de López Obrador

El gobernador de Puebla, Salomón Céspedes Peregrina, hizo un llamado al diputado Ignacio Mier Velasco, a respetar los tiempos que marca la ley electoral y a seguir los principios del presidente Andrés Manuel López Obrador, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Lo anterior, ante el anuncio que realizó Ignacio Mier de la creación de una asociación civil que conforma un ejército de 7 mil 180 promotores en el estado, que estará coordinado por el exdiputado Fernando Manzanilla Prieto, excoordinador de campaña del panista Rafael Moreno Valle.

“El llamado es que respeten la ley, que sean respetuosos de los tiempos, y a los que militamos en el partido de Morena que sigamos los principios del presidente Andrés Manuel López Obrador: no robar, no mentir y no traicionar, y hablarle con verdad a la gente y con mucha objetividad”, exhortó.

En rueda de prensa, Céspedes Peregrina aclaró que la reunión que sostuvo este sábado con dirigentes panistas en las instalaciones del Centro Integral de Servicios (CIS) es para buscar coincidencias en la agenda política a favor de los poblanos.

En ese sentido, dijo que su gobierno es de puertas abiertas con todas las fuerzas partidistas, por lo que anticipó que la última reunión la sostendrá con militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Las reuniones con diferentes fuerzas políticas del estado, son con poblanas y poblanos que militan en diferentes corrientes partidistas, buscando que el gobierno como eje y centro de la gobernabilidad ponga por encima de los intereses partidistas y personales el bienestar de las familias poblanas”, afirmó.

El mandatario estatal dijo que se busca coincidir en los tiempos políticos que marca la ley, totalmente ajenos a los del gobierno del estado, enfocados estrictamente en el progreso de la entidad.

“Buscaremos reunirnos con el PRD, para concluir la agenda política y social que es importante para Puebla, dejando en claro que este gobierno es de puertas abiertas y estará atendiendo a todos los sectores de la población”, precisó.

Por otro lado, informó que los compromisos con Acción Nacional es el mismo con todos los diferentes partidos, respeto absoluto a su ideología y a libertad de expresión.

En ese tenor, hizo un llamado a construir con objetividad, que se respeten los tiempos que marca la ley y que, cuando haya propuestas, estas vengan sustentadas.

Salomón Céspedes comentó que reconoce las áreas de oportunidades, donde puedan corregir y garantiza una comunicación plena, pues señaló que, en la medida que sea el tono de la pregunta, será de la respuesta.

Al final, sobre la exigencia de panista de frenar las detenciones en contra de exfuncionarios, respondió que se atenderá cada una de las denuncias, tras referir que se realizará con máxima claridad y transparencia, apegada al estado de derecho.

Por lo tanto, sentenció que no actúa bajo presiones ni permitirá condicionamiento de ningún tipo de los partidos político, pues continuarán las investigaciones en contra de quienes han incurrido en actos de corrupción.

“El gobierno no camina condicionado ni bajo ningún tipo de presión, seremos muy firmes y estamos abiertos al diálogo. No aceptamos presiones ni condiciones”, concluyó.