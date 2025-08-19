Llama Armenta a “adelantados” a buscar la reelección en 2027 que trabajen, caminen y cumplan al pueblo

Antes de pensar en la reelección, el gobernador Alejandro Armenta Mier pidió este lunes a los “adelantados”, como llamó a algunos alcaldes que aspiran a continuar en el cargo, a que trabajen, caminen y cumplan con el pueblo.

Lo anterior, luego de confiar que Morena fortalecerá su coalición con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con miras al proceso electoral 2027, a raíz de que este último habría condicionado su alianza con el movimiento que fundó Andrés Manuel López Obrador si José Chedraui es reelecto a la alcaldía de Puebla.

Al concluir el arranque de la rehabilitación del Camino al Hospital Psiquiátrico “El Batán”, con insumos entregados por Petróleos Mexicanos (Pemex), Armenta Mier fue cuestionado sobre el respaldo que dio el Verde Ecologista a José Chedraui Budib para continuar por otro trienio al frente del ayuntamiento capitalino.

Al respecto, el morenista respondió que está muy concentrado en la administración del estado; sin embargo, dijo que los aspirantes no deben adelantarse a los tiempos electorales.

“Estamos muy concentrados en el tema del trabajo, nosotros nos dedicamos a trabajar, no tenemos ningún distingo. Ya estamos en la muestra de la rehabilitación de las carreteras, caminos y calles, que es lo que estamos haciendo”, declaró.

Dijo que le dará tiempo al proceso electoral antes de dar una postura, pues será hasta prácticamente finales del próximo año cuando se estén definiendo las coaliciones y posibles candidaturas.

Armenta Mier afirmó que se encuentra concentrado para no desviarse de la enorme tarea que tiene al frente de la administración del estado.

“Yo estoy seguro que Morena va a fortalecer su coalición con el Verde; yo estuve en el evento del Verde y yo soy un humilde militante de Morena que ganó gracias al Verde y al Partido del Trabajo, y solamente voy a estar ahí pendiente de que todas las cosas caminen correctamente”, declaró.

-¿Cuál sería el llamado a los adelantados?, debido a que ya se mencionan a varios nombres en la carrera a la capital poblana -le inquirió una reportera.

-A todos que se pongan a trabajar, que caminen, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, caminar, servir, aplicarse y cumplir con sus obligaciones.

“Yo no tengo nada en contra de nadie, yo soy respetuoso de la ley y estamos concentrados en eso”, recalcó.

El pasado viernes, estuvo en Puebla el vocero nacional del PVEM, Arturo Escobar y Vega, quien declaró que José Chedraui Budib podría ser candidato común de Morena y el Verde, para que busque la reelección a la alcaldía en 2027, pues es una “figura de unidad”.

A pesar de ello, aclaró que el respaldo a Chedraui no significa que cierren la puerta a otros perfiles, mencionando a Antonio Gali López, hijo del exalcalde José Antonio Gali Fayad, como otro posible aspirante en el proceso de selección para la presidencia municipal.