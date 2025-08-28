Juicios en curso atan de manos a Desarrollo Urbano para frenar invasiones, señala la contralora municipal

Juicios vigentes impiden la intervención de la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbano en casos de presuntas invasiones de terrenos en Puebla, pero todas las denuncias remitidas contra la dependencia se investigan, aseguró la contralora municipal, Dulce Lilia Rivera Aranda.

Rivera Aranda explicó que, al recibir una queja contra la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbano, solicita información para determinar si el impedimento de actuar tiene relación con algún litigio en proceso o si existe omisión en vigilancia y clausura de obras en predios señalados por supuestas invasiones.

La funcionaria municipal aclaró que la Contraloría mantiene abiertas muchas denuncias contra la dependencia encabezada por Karina Romero Sainz, aunque sin precisar cifras, debido a que estos formatos forman parte de más de mil expedientes bajo investigación.

“Hemos recibido muchas denuncias en el caso de Desarrollo Urbano pero en muchos de los casos es porque también se están sustanciando algunos procedimientos jurídicos y por eso deriva, quizá la determinación de actuar o no actuar por parte de Desarrollo Urbano, pero todas las denuncias que se presentan contra Desarrollo Urbano, se solicita la información correspondiente para verificar si hay una inacción derivada de alguna responsabilidad o en su caso que se encuentre justificada porque se encuentra sub índice a un procedimiento jurídico”, explicó.

En las últimas dos semanas, vecinos de la Unidad Habitacional La Margarita e integrantes de la Fundación “Julita” acusaron a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, a cargo de Karina Romero Sainz, de no acatar la ley en predios que presuntamente han sido invadidos en el multifamiliar y en la zona de la exfábrica textil de La Covadonga.

En el caso de La Margarita, colonos aseguran que la Secretaría no ha evitado invasiones presuntamente perpetradas por ejidatarios de San Baltazar Campeche en la “Manzana 36”, espacio de 2.5 hectáreas. Por otro lado, la Comuna sostiene que colocó sellos de clausura reiteradas veces en ese predio debido al proceso judicial vigente y que cinco personas fueron presentadas ante juez cívico por desobedecer las medidas de clausura.

Jesús González Schimal, apoderado de la Fundación “Julita”, informó que se interpuso una denuncia ante la Contraloría por omisión de inspección en un predio de dos hectáreas presuntamente invadido por paracaidistas y porque las demoliciones de un terreno contiguo no se concretaron, a pesar de existir resolución judicial.

Aunque no se refirió de forma concreta a los dos casos descritos, la contralora insistió en que, en ocasiones, hay litigios en curso, precisamente, por la propiedad de terrenos, lo que frena a Desarrollo Urbano para actuar hasta que no haya resoluciones judiciales.