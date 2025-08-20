Miércoles, agosto 20, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Litigio frena intervención municipal en zonas invadidas de La Margarita; denuncian desobediencia a clausuras

Litigio frena intervención municipal en zonas invadidas de La Margarita. Foto: Es Imagen
Patricia Méndez

Hay un litigio entre el Infonavit y comuneros de la junta auxiliar de San Baltazar Campeche por la propiedad de 2.5 hectáreas, conflicto que es aprovechado por estos últimos para construir, irregularmente, inmuebles, informó el secretario General de Gobierno del municipio de Puebla, Francisco Rodríguez Álvarez.

La administración municipal está a la espera de que haya una resolución judicial, mientras tanto ha clausurado en varias ocasiones las obras, pero la medida no ha sido respetada por los pobladores de San Baltazar, ahondó el funcionario.

Rodríguez detalló que incluso cinco trabajadores han sido presentados ante el juez cívico por actividades vinculadas al traslado e ingreso de materiales para la construcción, pero ninguna empresa o responsable legal ha respondido oficialmente ante las autoridades municipales por la situación de los empleados.

La disputa está centrada en la manzana ubicada sobre avenida Municipio Libre comúnmente conocida como Las Torres, entre Nezahualcóyotl y Río Alseseca, junto a la iglesia de La Margarita, donde se edifican aproximadamente 15 viviendas en terrenos que, según vecinos de la zona, forman parte del patrimonio de la unidad habitacional.

Interrogado sobre el tema durante una conferencia de prensa en la que participó también el alcalde José Chedraui Budib, Rodríguez Álvarez precisó que el conflicto por la posesión de las 2.5 hectáreas —antaño una zona arbolada y deportiva de uso social— se remonta a abril pasado, cuando ambas partes solicitaron amparos ante la justicia federal.

Aunque el proceso prohíbe nuevas edificaciones, los habitantes señalados como comuneros de la junta auxiliar han ignorado las determinaciones judiciales, permitiendo el avance de la obra pese a la clausura oficial dictada por la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana.

El secretario municipal insistió en que la Comuna no ha otorgado permisos para la construcción en disputa y reiteró a los comuneros y empleados la obligación de acatar las clausuras y el proceso legal en curso, recordando los casos de los trabajadores sancionados sin que ningún contratante asuma responsabilidades.

Un recorrido por la zona permitió constatar la tala de al menos una decena de árboles para dar paso a las viviendas, las cuales —según vecinos— exhiben un avance acelerado: cada uno de los 15 inmuebles ya cuenta con dos pisos y algunos muestran trabajos de acabados y herrería, pese a que la edificación comenzó apenas en abril.

Mientras tanto, el ayuntamiento permanecerá a la espera de una resolución judicial que defina la propiedad del predio, insistiendo en la necesidad de frenar el crecimiento irregular y restaurar la legalidad sobre una zona prioritaria para la comunidad local.

 

