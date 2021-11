Literatura, el sitio donde no se miente: Carrère

Emmanuel Carrère practica yoga.

Si alguien lo desconocía o lo había pasado por alto puede acudir a su más reciente título, Yoga, donde a partir de la revelación, primera de un extendido listado de verdades tal cual, el narrador francés confirma los caminos por los que la buena novela contemporánea avanza en nuestros días, la nombrada autoficción, que en distintas zonas muchos comienzan a multiplicar.

Resumido así, bien lo advierten los editores, Yoga es más que un registro de dicho ejercicio, “mirar las cosas como son”, pero que “escrito a la manera de Emmanuel Carrère por Emmanuel Carrère”, suma y resume lo acontecido al novelista en los años recientes, algo que bien podríamos haber experimentado usted, yo, aquella y aquel. Lo que sucede a cada uno de nosotros, en este mundo, hoy.

No un manual práctico de yoga, es cierto, este nuevo libro de Carrère (París, 1957) no lo es, pero qué bien define la experiencia y cuánto de veracidad le imprime al compartirla con el lector que observa, algo incómodo y hasta ruborizado, la intimidad que la narración desviste sin tapujos. “Cuando fumo es como cuando bebo: mucho”. O como cuando establece, apenas iniciado este entrometernos en la vida de Carrère, su declaración de principios:

“Pienso que el yoga y la meditación, así como el amor y el trabajo de escribir, van acompañarme y sostenerme, a conducirme hasta la muerte”.

Quienes leyeron El Reino, una novela de hace seis años donde el autor reflexiona sobre sus creencias y su fe, siempre de la mano de una rara reconstrucción del cristianismo, completarán con Yoga una total cercanía con el narrador francés. Con Carrère (Premio Princesa de Asturias 2021) y su mundo, nuestro mundo, que es también el de las enfermedades, las crisis interpersonales, la soledad y la movilidad social, en su dolorosa modalidad de menor no acompañados.

Espacio de meditación

Una realidad (antesala de la enfermedad, el dolor y la muerte provocadas por la pandemia de nuestros días) que se impone a diferentes niveles de crueldad. Y es que, como nos cuenta Carrère, hasta su convencida reclusión en un espacio de meditación tuvo que ser suspendida producto de atentados como el perpetrado en contra de los hacedores de la revista francesa Charlie Hebdo, en la que el novelista fue colaborador. “No se inquiete”, le dijeron a Carrère, “no es nadie de su familia, nadie muy próximo. Pero es preciso que sepa que estos últimos días ha habido en nuestro país acontecimientos graves” (7 de enero de 2015).

La literatura, escribe también el autor en este nuevo libro, es “el lugar donde no se miente”. “Es el imperativo absoluto”, añade, “todo lo demás es accesorio, y creo haberme atenido siempre a ese imperativo. Lo que escribo es quizá narcisista y vanidoso, pero no miento”. Será en Yoga, su más reciente entrega, que Carrère reafirme su decisión por la permanente búsqueda de “segundas oportunidades”, y donde el yoga, la que no habrá de confundirse con “una vulgar gimnasia”, parece ser la primera y única.

“Estoy convencido”, nos convence, “de que a fuerza de prestar atención a la piel y a lo que hay debajo, a la inspiración y a la espiración, a la bomba de latidos del corazón, a la circulación de la sangre, al flujo y reflujo de los pensamientos, a fuerza de zambullirte en esa red infinitamente tenue de sensaciones y de conciencia un día desembocas en el otro lado, en lo infinitamente grande, lo infinitamente abierto, en el cielo que los seres humanos han nacido para contemplar: eso es el yoga”.

Y sí, tras el recorrido por las perturbaciones narradas en las trescientas páginas de Yoga, lector y autor coincidirán en su veredicto final: “este día soy plenamente feliz por estar vivo”.

Una cita final de Yoga:

“No solo me propongo decir que el yoga y la meditación te hacen sentirte bien, sino que son mucho más que un pasatiempo o una práctica saludable, son una relación con el mundo, una vía de conocimiento, una manera de acceso a la realidad que merecen ocupar un puesto central en nuestra vida”.

Emmanuel Carrère, Yoga, Anagrama, México, 2021, 328 pp.

