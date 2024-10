El Boletín 6 (primero de la nueva era, citado en estas cartas) Inician en dos semanas las Asambleas Informativas de la Beca Universal “Rita Cetina Gutiérrez”: Mario Delgado, ( https://www.gob.mx/sep) publicado cinco días después de iniciada la nueva administración federal Gracia, daría cuenta de la premura con la que se asumirían los compromisos formulados por Claudia Sheinbaum Pardo, titular del ejecutivo federal el día 1 de octubre de 2024. La Becas Rita Cetina Gutiérrez -nombradas así en honor de una afamada maestra yucateca- se otorgarían gradualmente a más de 21.4 millones de alumnas y alumnos de educación básica; iniciando, “en su primer etapa” [con los] 5.6 millones de jóvenes que cursan la secundaria. [Mario Delgado] informó que las y los alumnos de educación secundaria recibirán 1 900 pesos bimestrales, que podrían incrementarse en 700 pesos adicionales por cada estudiante del núcleo familiar”. Becas anunciadas previamente por la titular del ejecutivo.

Compromisos “juramentados” ante un auditorio integrado por más de 100 mil almas, ante quienes presentaría “100 propuestas” que se convertirían -presuntamente- en lineamientos para la elaboración de políticas públicas que formarían parte del Plan Nacional de Desarrollo, lo mismo que de los programas sectoriales de gobierno; documentos en los que se definirían objetivos, metas y acciones. Varios de ellas se vincularían con educación, cultura y deporte.

Las propuestas Cuatro y Cinco formarían parte del cuerpo doctrinario del Artículo 3º y cuya normativa partiría de la rectoría del Estado; ente que tendría la responsabilidad de educar a la niñez y a la juventud de acuerdo a sus principios y por encima de la libertad de educación que argumentan madres y padres de familia que se oponen al adoctrinamiento ideológico estatal e internacional [por ejemplo: educación sexual integral/ONU] de sus menores vástagos y entre ellas: Cuatro. Garantizaremos todas las libertades: la de expresión, de prensa, de reunión, de movilización. La libertad es un principio democrático. Se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo de México. Cinco. Respetaremos y garantizaremos la diversidad religiosa, política, social, cultural y sexual de nuestra sociedad. Combatiremos cualquier forma de discriminación. No al racismo, no al clasismo y no al machismo.

Las propuestas vinculadas con bienestar y la educación partirían de la propuesta nº 21 como a continuación se divulga: Como me comprometí, todas y todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria pública tendrán su beca, todos. Si van en escuela pública, también, este mes inicia la inscripción en todas las secundarias públicas, en 2025 vamos a iniciar con los estudiantes de secundaria. Las Becas Eliza Acuña irían más allá; tanto así, que de cumplirse los dichos de Mario Delgado para incrementar el estipendio en 700 pesos más por hermana/hermano en edad escolar (básica); en tanto que la propuesta 25. Apoyaremos la iniciativa para establecer en la Constitución el maltrato a los animales. República educadora, humanista y científica, apelaría a la responsabilidad de todas y todos los mexicanos, iniciando por las y los menores en edad escolar quienes, contagiarían a las y los mayores en casa y lograrían un cambio de actitud -cuando se requiriese-.

La siguiente apostaría por la persistencia de la nueva propuesta pedagógica bajo dos líneas muy escuetas: 26. Continuará el modelo educativo de La Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuitos, aunque sería la siguiente propuesta la que causaría el entusiasmo de las dirigencia de los institucionales y el resquemor de quienes ganarían su plaza y/o sus promociones siguiendo las reglas violentadas según su dicho, por los propios funcionarios responsables de hacer valer la normatividad: 27. El magisterio nacional seguirá siendo reconocido por su noble tarea. Con esto en mente, vamos por fin a desaparecer la Usicamm y vamos a trabajar conjuntamente en un nuevo sistema de contratación, promoción y permanencia que garantice los derechos laborales y el derecho a la educación.

La siguiente propuesta, la 28. Seguirá el programa La Escuela es Nuestra y ahora lo llevaremos a la educación media superior, iría en serio; y tan es así, que incluso las preparatorias que dependerían de las instituciones de educación superior de carácter autónomo, se encontrarían ya en un proceso de capacitación, de modificación de planes y programas, adecuación de metodologías y capacitación docente a fin de crear un sistema de bachillerato único y nacional, como se habría propuesto desde hace tres administraciones; en tanto que la número 29 generaría un esquema similar al de las escuelas de tiempo completo y que, aunque estuvieran bosquejadas en el Programa La Escuela Es Nuestra, tuvieron limitaciones de carácter presupuestal para cubrir las necesidades de las instituciones contempladas en el proyecto educativo: 29. El horario de las escuelas primarias se irá extendiendo gradualmente para enseñar educación física y artística.

Sin duda Gracia, que tú, una maestra que se desempeñara en el nivel de educación básica y que ahora que ejerces la docencia en la Universidad Rosario Castellanos de la CDMX, tendrás ya una opinión personal, lo mismo que cada uno de tus ex compañeros de trabajo y ahora amigos (lo mismo que yo), sobre el devenir del sector educativo en la administración federal 2024-2030. Sentir que debería basarse en el conocimiento de las propuestas que se convertirían en mandatos de gobierno, a los que habría que dar seguimiento.