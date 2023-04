Lineamientos Generales para la elaboración de un Nuevo Contrato Colectivo de Trabajo en la UNAM

El Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM, SITTAUNAM, se ha pronunciado y realiza un fuerte trabajo de conciencia con lineamientos sujetos a la discusión y análisis para la elaboración de un documento consensuado con la mayoría del profesorado de la UNAM. Resumimos su crítica al actual Contrato Colectivo y a la AAPAUNAM.

El Contrato Colectivo de Trabajo de AAPAUNAM es de protección patronal: crítica del SITTAUNAM.

En las relaciones laborales de la Universidad Nacional Autónoma de México, han dado como resultado un Contrato Colectivo de Trabajo que nunca se ha consultado al personal académico de la UNAM, y derivado en una imposición de la patronal universitaria a través de la conducción de la AAPAUNAM, para salvaguardar los privilegios de los grupúsculos que usan a la universidad para disponer del presupuesto de manera discrecional, al obtener elevados salarios, traficar influencias políticas y gestionar beneficiosos negocios empresariales con recursos públicos y en detrimento del salario del sector mayoritario del Personal Académico, que es de asignatura.

El actual Contrato Colectivo de Trabajo: 1. Es omiso en muchos aspectos si se le compara con los CCT de otras instituciones universitarias, como el de la UACH y el de la UAM, pues deja muchos criterios en la ambigüedad, permitiendo interpretaciones que tienden a ser favorables a la patronal y en contra del personal académico. 2. Esta situación del CCT ha resultado en una falta de programas de ingreso permanente del personal académico de carrera, es decir, a la profesionalización de la enseñanza con la basificación del profesorado en plazas de medio tiempo y tiempo completo que no se han otorgado y no se pagan adecuadamente, así ha dejado a alrededor de 32,000 profesores de asignatura que trabajan a destajo por horas, en situación de subcontratación, precariedad e inseguridad laboral permanentes. 3. El CCT es más enfático en el monopolio del control de las relaciones laborales por el sindicato titular, en este caso AAPAUNAM, y en beneficio de recursos directos para la directiva de dicha asociación, de los cuales no ha rendido cuentas de un promedio de cifras que rondan los $20,000,000 (veinte millones de pesos anuales), sólo por concepto de cuotas sindicales, durante 43 años de existencia. 4. El CCT de la AAPAUNAM y sus cláusulas de exclusividad han sido un obstáculo para la defensa de los derechos humanos laborales, toda vez que dicha titularidad no sirve para la defensa de los intereses de la base académica, ni permite que por fuera de la estructura de la Asociación Patronal se resuelvan con el respeto de sus derechos. 5. El CCT que dice defender el salario justo, sólo existe en su tabulador, ya que la mayoría del profesorado que es de asignatura, y otras figuras o nombramientos que componen el personal académico, y porque sólo se puede acceder a través de filtros burocráticos establecidos en los artículos 67 y 68 del Estatuto del Personal Académico en donde se establecen criterios de evaluación que tienen que ver con los estudios de grado, edad, CV y publicaciones; desechando lo fundamental de la experiencia de campo y frente a grupo (la antigüedad laboral), sin que se consideren criterios justos de evaluación, cuerpos colegiados imparciales (comisiones dictaminadoras), y fundamentalmente la vigilancia sindical en los concursos de oposición. 6. El artículo 51 del EPA es un residuo de cuando no existían concursos de oposición y todos los nombramientos pasaban por la aprobación de directores.

La AAPAUNAM en el actual CCT ha seguido promoviendo la designación de un contrato por obra determinada para asignar tiempos completos de manera discrecional y directa por parte de los directores de cada dependencia, dicho artículo debe de eliminarse. 7. El Contrato Colectivo de Trabajo no considera los derechos de Igualdad de Género, contenidos en los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.

Frente al fracaso que le representó no tener el mínimo de votación del 50% + 1 del total del personal académico de la UNAM (alrededor de 40 mil), durante el ejercicio electoral del 27 y 28 de febrero de 2023, como lo indica el artículo 390 ter de la Ley Federal del Trabajo y una votación por la NO LEGITIMACIÓN de cerca de cuatro mil académicos, pese a la campaña de desinformación, inversión de dádivas (compra venta de conciencias), amenazas políticas o socioeconómicas, incluso el intento de la violación de la ley al pronunciarse públicamente como ganadores e intentando coaccionar a la autoridad correspondiente para que validara ese posicionamiento; actualmente la AAPAUNAM intimida con base en mentiras para que se dé un nuevo ejercicio de votación en favor del SÍ a la legitimación del CCT y al convenio de revisión contractual, sosteniendo la falsedad de que al votar por la NO legitimación del CCT las prestaciones, programas y estímulos que se pierden son:

Los cuarenta días de aguinaldo.● El PEPASIG y el PRIDE ● El apoyo para la superación académica ● El reconocimiento al personal académico ● La compensación de antigüedad académica ● Los Estímulos por asistencia docente

Derivado de la lucha cotidiana del profesorado esas prestaciones se han ganado y no han sido por la anuencia de la AAPAUNAM, son resultado de la protesta. Primero: los derechos no pueden ser regresivos, sino progresivos, que estos se mantienen por ley intocables, mientras no se defina otra representación sindical. El propio protocolo de legitimación, aprobado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, para desmentir los temores infundados sobre la supuesta pérdida de derechos y prestaciones en caso de no legitimar el CCT, mismos que la AAPAUNAM firmó, destacamos los siguientes artículos del protocolo: Artículo 34, inciso c: los trabajadores conservan derechos y prestaciones del contrato colectivo en consulta, de aplicación obligatoria para el patrón. Artículo 38 incisos e,f, g: son irregularidades difundir información falsa, coaccionar o sobornar a los trabajadores para orientar el voto en una dirección. Artículo 36. Cometer estás y otras irregularidades puede ser motivo de anulación de la consulta, además de sanciones a las personas que las cometan.

Segundo: La dirigencia de AAPAUNAM es la que pierde privilegios que se encuentran en el capítulo XI del CCT, como las licencias sindicales con goce de sueldo de que disfrutan secretarios y delegados, la negociación entre la dirigencia y la patronal del contenido del CCT, a espaldas de las y los trabajadores académicos de la UNAM.

Tercero: La universidad estableció el 4% de incremento salarial, cuando a nivel nacional se está proponiendo el 20%, incremento que AAPAUNAM aceptó dócilmente. Debe de romperse el candado legal que plantea una negociación desigual al respecto, que tiene que ser multilateral incluyendo al sector de las universidades autónomas, a la patronal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Legislativo Federal.

Finalmente el SITTAUNAM presenta sus Propuestas fundamentales para un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo cuya base* es:

SITTAUNAM considera que el problema medular se encuentra en el manejo del ingreso, la promoción y la permanencia beneficios que se lograrán con la organización sindical consciente, activa e independiente por parte del profesorado.

Entendemos que las prestaciones vienen después de la basificación de medio tiempo y tiempo completo de la mayoría del profesorado, la integración de estímulos al salario base para la jubilación para el profesorado que está en el régimen de jubilación del décimo transitorio de la ley del ISSSTE, y ajuste salarial con base en criterios no indexados a la inflación y sí al salario mínimo, seguridad social gruesa (salud, jubilación digna, gastos médicos de emergencia y mayores). Se debe presionar para lograr la democratización en la vigilancia de los procesos de evaluación y designación de plazas con una representación sindical obligatoria que vele por la salvaguarda y mejoría de nuestros derechos humanos laborales.

Es nuestro derecho negociar colectiva y bilateralmente, con base en la Ley Federal del Trabajo y a leyes internacionales. En la UNAM la patronal no maneja una definición laboral en armonía con las leyes actuales, y no debe caer en una interpretación unilateral, ni contraria al sector laboral docente.

28 de marzo de 2023.

¡Por la Dignificación del Trabajo Académico y la Democratización de la UNAM!

Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM

La clase obrera francesa entierra a sus sepultureros. El genio salió de la botella.

COORDINACIÓN DE NÚCLEOS COMUNISTAS (CNC)

Allez vous-faire foutre!

Esclaves du capital!

Servants de l´OTAN!

La clase obrera francesa nos da, de nuevo, una gran lección de lucha de clases; y empezando por el principio, nos muestra qué es una huelga general.

Nada que ver con los patéticos simulacros de huelga convocados por nuestras grandes centrales sindicales que no han servido más que para profundizar el sentimiento de impotencia ante el único resultado cierto: el descuento en el salario de la jornada no trabajada.

La huelga general y las movilizaciones populares, ante un ataque general contra la clase trabajadora, no tienen un final previsto; se lucha hasta la victoria o hasta que se agotan las fuerzas.

Tras dos meses de movilizaciones contra el aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años (¡aquí vamos por los 67 y, visto el éxito, el Ministro Escrivá prepara la privatización de la atención primaria!), su imposición por Decreto, aplicando la legislación de excepción prevista en el artículo 49.3 de la Constitución francesa, no ha hecho sino echar más leña al fuego.

La clase obrera ha tomado la batuta. Sabía lo que había que hacer y dirigió la acción: bloqueo de zonas industriales, de puertos, centrales nucleares, del transporte público y de mercancías, de aeropuertos –con la incorporación a la huelga de los controladores –, de la recogida e incineración de basuras, paralización de la enseñanza, bloqueo de autopistas dejando los peajes gratuitos, barricadas en puntos estratégicos de las ciudades…

Luchan los trabajadores de cada sector junto a todos los demás sectores. Así, si bien la descarga de barcos la impiden los estibadores, también se suman a esos piquetes, los metalúrgicos, los del sector eléctrico, los estudiantes, incluso los maestros, etc., Los agricultores llevan sus productos a los que ocupan las fábricas. Y cuando tras duros enfrentamientos con los antidisturbios, que no pocas veces dejan más heridos entre ellos que entre los trabajadores, como en Saint Nazaire[1], y el piquete es desalojado, la lucha se traslada a otro frente; por ejemplo, a derribar el pórtico del puente sobre el Loira, impidiendo así el paso de camiones cisterna por carretera.

El poder obrero se muestra también de otras formas. Los trabajadores de la energía, mediante operaciones clandestinas, cortan la electricidad a las sedes del partido de Macron, a domicilios de sus diputados y de grandes empresarios, a grandes multinacionales y en especial a firmas de data center, a radares de carreteras y otros instrumentos de control. Por el contrario, se provee de electricidad gratuita a hospitales, escuelas, residencias de mayores, barrios obreros donde se concentran los sectores más precarizados…etc.

Y la lucha continúa jusqu´ au bout (hasta el final). Y no son palabras. Por primera vez en la historia reciente, y retomando una de las reglas sagradas de la AIT, se han puesto en marcha cajas de resistencia que en pocos días han recogido más de tres millones de euros[2].

La represión, por supuesto, es durísima. Hay heridos y cientos de personas detenidas cada día. La brutalidad policial ha sido tan grande que hasta el Consejo de Europa ha abierto una investigación. Un trabajador de 30 años se debate entre la vida y la muerte tras estallarle en la cabeza una granada explosiva, mientras la prefectura impidió durante horas que recibiera atención sanitaria. Pero eso solo añade más razones al combate.

El objetivo es Macron, pero no sólo él. Se extiende la conciencia de que es una marioneta de la Unión Europea, UE, y de la gran burguesía. Se habla cada vez más de crisis de régimen y de retomar el Programa del Consejo de la Resistencia de 1945[3], organismo creado en 1943 que coordinó y dirigió la resistencia contra el fascismo. Este Programa propuso la nacionalización de todos los sectores estratégicos y de él surgió la Seguridad Social, con el sistema de pensiones actualmente vigente.

Así mismo, se cuestiona el gasto militar, se propone la salida de la OTAN y la UE, se vinculan las sanciones a Rusia con la carestía de la vida…, llegando a quemar banderas de Ucrania.

Quienes protagonizaron la primera revolución obrera de la historia, La Comuna de 1871, las trabajadoras, las tejedoras de Lyon que ya en 1870 redactaron el primer manifiesto de la historia llamando a los jóvenes a desertar de la guerra francoprusiana, o el pueblo que vengó con la guillotina los crímenes de siglos de monarquía, nos demuestran qué es una huelga general.

Que no es solo dejar de trabajar. Es, a partir de ahí, mostrar y sobre todo tomar conciencia del poder obrero, de ese milagro cotidiano que sale cada día de las manos de las trabajadoras y los trabajadores para reproducir la vida, y por lo tanto, de prescindir de esa clase parásita que arruina al país y nuestras vidas. Es sacar el genio de la botella…

Es esa clase obrera que superó los límites de las organizaciones sindicales vistiendo con chalecos amarillos el inmenso y diverso proletariado. La misma que fue capaz de tumbar la decisión de la cúpula de su principal sindicato, que pretendía que la votación de la Constitución Europea no concernía a la clase obrera, obligando a la CGT a pedir activamente el NO que salió victorioso. Esa clase reanuda el hilo rojo de la historia.

Su poderosa lucha está barriendo como un vendaval furioso todos los ríos de tinta vertidos desde los plumíferos del poder de toda laya o de quienes se instalan en la derrota, proclamando la desaparición de la clase obrera, la ruptura generacional o de género, las diferencias insalvables entre la clase obrera autóctona e inmigrante o la imposibilidad de luchar contra la todo poderosa represión del Estado en los países centrales del imperialismo.

La clase obrera francesa, ocupando el centro neurálgico de la lucha y demostrando su capacidad de incorporar a otros sectores populares, ha prendido una importantísima mecha en el polvorín de un capitalismo agónico que no ofrece a la inmensa mayoría, y sobre todo a la juventud, más que miseria, guerra y barbarie.

La clase obrera de los pueblos de Europa tiene ya un camino abierto y un precioso ejemplo a seguir que debemos difundir como un tesoro. Es preciso que lo que con tanto ahínco ocultan o tergiversan los medios de comunicación, sea desvelado, discutido y analizado en asambleas en los centros de trabajo, en los sindicatos, en los barrios obreros, en la universidad… Es necesario comparar lo que pasa en Francia, con lo que ha sucedido y sucede aquí: con todas las reformas laborales y las de las pensiones, con los recortes y privatizaciones de los servicios públicos, con la carestía de la vida, con los gastos militares impuestos por la OTAN, con los planes de destrucción masiva de puestos de trabajo…Y sobre todo, preguntarnos por qué la reacción aquí ha sido tan débil o prácticamente inexistente, y qué relación tiene con la pérdida de la independencia de clase.

El tiempo apremia y no debemos desaprovechar este ejemplo luminoso. Debemos sacudirnos la impotencia y el sentimiento de derrota y reforzar la organización obrera desde la base. No pasará mucho tiempo sin que se intenten aquí nuevos ataques. Y no es muy exagerado decir que en la fuerza con la que respondamos nos va la vida.

Ciento cincuenta y dos años después, el rescoldo de la Comuna de París sigue latiendo. Marx terminaba así su palpitante homenaje y su lapidaria condena a los agoreros del fin de la historia, en “La guerra civil en Francia”:

El París de los obreros, con su Comuna, será eternamente ensalzado como heraldo glorioso de una nueva sociedad. Sus mártires tienen su santuario en el gran corazón de la clase obrera. Y a sus exterminadores la historia los ha clavado ya en una picota eterna, de la que no lograrán redimirlos todas las preces de su clerigalla.

28 de marzo de 2023.

—-

[1] https://www.youtube.com/watch?v=KA9iEeVnwqM

[2] Aquí se pueden hacer los ingresos a la cajade resistencia: https://www.cgt.fr/actualites/france/retraite/mobilisation-solidarite/caisse-de-solidarite-avec-les-grevistes

[3] https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_du_Conseil_national_de_l

Tesla tiene un historial de acusaciones, destaca Huberto Juárez

Tesla, que eligió Nuevo León para instalar una de sus plantas, registra en su historial acusaciones, como la de engañar sobre las funciones de piloto automático; así como peticiones de los trabajadores de frenar el monitoreo sobre ellos, las métricas y la presión de producción, indicó Huberto Juárez Núñez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).

En la Facultad de Economía de esta última, impartió la conferencia “Nuevas tendencias en la Industria del Automóvil Global: Reindustrialización y Proteccionismo”, en ella dio a conocer que en 2022 fue demandada por engañar al público al publicitar falsamente sus funciones de piloto automático y auto conducción completa.

Se acusó a Tesla y a su dueño, Elon Musk, de haber anunciado engañosamente la tecnología desde 2016 como pleno funcionamiento, a pesar de saber que la misma no funcionaba o no existía y hacía que los vehículos fueran inseguros.

El demandante, Brigss Mastko, indicó que la empresa hizo eso para generar entusiasmo por sus vehículos, atraer inversiones, impulsar las ventas, evitar la bancarrota, aumentar el precio de sus acciones y convertirse en un jugador dominante de los vehículos eléctricos.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico de las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), añadió Juárez Núñez, desde 2016 ha abierto 38 investigaciones especiales de accidentes de Tesla que se cree que involucran sus sistemas avanzados de asistencia al conductor; 19 muertes fueron reportadas en esos choques.

También en 2022 el propietario de un Tesla Model 3 demandó a la compañía porque ese tipo de unidades se detenían repentinamente por obstáculos inexistentes, calificándolo como una “pesadilla aterradora y peligrosa”.

Mientras que en 2023 fue multada con 2.2 millones de dólares en Corea del Sur por exagerar la autonomía de los vehículos eléctricos.

Para Huberto Juárez, especialista en el sector automotriz, “la perla de la corona” son los despidos que ha hecho la firma en respuesta a campañas sindicales. Prescindió de los servicios de decenas de empleados de su planta en Buffalo, Nueva York, un día después de que los trabajadores de Autopilot anunciaron una campaña sindical.

El sindicato Workers United acusó a Tesla de despedir ilegalmente a los empleados, en represalia por la actividad sindical y para desalentar la misma; por los mismos motivos, despidió a cientos de trabajadores en California.

“Los ingenieros de altísima calificación… intentaron sindicalizarse antes de la pandemia, (Elon Musk) corrió a todos y abrió en Nueva York otra planta, 800 ingenieros de alta calificación y esos 800 ingenieros de alta calificación, fue en diciembre del año pasado, intentaron sindicalizarse y corrió a los líderes”.

El investigador destacó que los empleados quieran frenar el monitoreo, métricas y presión de producción, pues han llegado al grado de evitar ir al baño, y todo ello genera estragos en su salud.

“Dicen que Tesla monitorea sus pulsaciones de teclas y rastrea cuánto tiempo pasan por tarea y cuánto tiempo pasan trabajando activamente”, expuso Huberto Juárez.

Añadió que el dueño de la compañía no quiere personal sindicalizado porque si lo tuviera, perdería ese control que posee sobre cada trabajador.

Sobre los salarios que pagará Tesla en México, añadió que es probable que no sean tan elevados, pues si se toma como referencia que KIA, que también tiene una fábrica en ese estado del norte, ofrece ingresos económicos 60 por ciento más bajos que los que perciben técnicos de Volkswagen en Puebla y vaticinó que en el corto plazo la compañía de Elon Musk será superada por grandes fabricantes, como Ford, la cual para 2024 podría estar ensamblando 1.5 millones de autos eléctricos en Estados Unidos.

Nota: Lo expuesto por Huberto nos advierte de la llegada de Tesla, esa planta gigantesca a Monterrey le permitirá aprovecharse hasta el abuso de fuerza de trabajo barata y con bajo nivel de sindicalización democrática ya que Nuevo León tiene tradición en sindicatos blancos pro-patronales. Además ccuenta con técnicos e ingenieros calificados, cercanía con la frontera con Estados Unidos, agua en medio de crisis hídrica y un sistema fiscal de ventajas para los empresarios. Tesla depredador de la vida humana y de los territorios.

Con base en nota de Patricia Gutiérrez Rodríguez, marzo 29, 2023. La Jornada de Oriente

Preguntas de un obrero que lee

¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas?

En los libros se mencionan los nombres de los reyes.

¿Acaso los reyes acarrearon las piedras?

Y Babilonia, tantas veces destruida,

¿Quién la construyó otras tantas?

¿En qué casas de Lima, la resplandeciente de oro,

vivían los albañiles?

¿A dónde fueron sus constructores

la noche que terminaron la Muralla China?

Roma, la magna, está llena de arcos de triunfo.

¿Quién los construyó?

¿A quiénes vencieron los Césares?

Bizancio, tan loada,

¿Acaso sólo tenía palacios para sus habitantes?

Hasta en la legendaria Atlántica,

la noche que fue devorada por el mar,

los que se ahogaban clamaban llamando a sus esclavos.

El joven Alejandro conquistó la India.

¿Él sólo?

César venció a los galos;

¿no lo acompañaba siquiera un cocinero?

Felipe de España lloró cuando se hundió su flota,

¿Nadie más lloraría?

Federico Segundo venció en la Guerra de Siete Años, ¿Quién más venció?

Cada página una victoria

¿Quién guisó el banquete del triunfo?

Cada década un gran personaje.

¿Quién pagó los gastos?

Tantos informes,

tantas preguntas.

Bertolt Brecht

