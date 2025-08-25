Lunes, agosto 25, 2025
Linchan a un hombre en Cuautlancingo tras ser acusado de intentar asaltar una tortillería

Segob entabló mesa de diálogo con los implicados en el homicidio tumultuario

Isaí Pérez Guarneros

Un grupo de al menos 20 vecinos de la colonia El Nopalito, en Cuautlancingo, golpearon hasta la muerte a un hombre acusado de intentar asaltar una tortillería junto con otro sujeto la tarde noche del viernes.

La víctima, de aproximadamente 30 años, fue atada a un poste y agredida hasta perder la vida a consecuencia de las lesiones. El segundo presunto implicado quedó inconsciente sobre el asfalto tras la golpiza.

De acuerdo con testimonios, los hechos ocurrieron cuando dos hombres a bordo de una motocicleta, aparentemente armados, intentaron robar la tortillería Nealtican. El intento de asalto fue reportado en distintos grupos vecinales de WhatsApp, lo que movilizó a cerca de 20 personas que acudieron al lugar y comenzaron a golpear a los presuntos delincuentes.

Uno de los acusados fue amarrado a un poste, donde la multitud lo agredió hasta dejarlo inconsciente. El otro quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, también con severas lesiones.

Cabe destacar que los vecinos de la colonia le prendieron fuego a la motocicleta en la que ambos sujetos se trasladaban.

Minutos después arribaron policías municipales de Cuautlancingo. Al confirmar que se trataba de un linchamiento, solicitaron el apoyo de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

A la zona también llegó personal de la Secretaría de Gobernación (Segob), que entabló diálogo con los vecinos presuntamente implicados en el linchamiento. Durante la conversación, los habitantes manifestaron su inconformidad por la inseguridad que aqueja a la colonia.

Horas después, la dependencia publicó un comunicado oficial en el que condenó los hechos enérgicamente. En este contexto, el posicionamiento del gobierno del estado fue de total rechazo a la “justicia por propia mano”.

Además, no se ha dado a conocer la identidad de los hombres agredidos. El cuerpo del fallecido permaneció varias horas en la zona, cubierto por una lona azul, en espera del arribo de peritos de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE), quienes fueron los encargados de realizar el levantamiento del cadáver. En tanto, el sobreviviente fue trasladado de emergencia a un hospital cercano.

Será la Fiscalía la encargada de realizar las primeras diligencias e integrar la carpeta de investigación por homicidio tumultuario, como indica el Código Penal del estado de Puebla.

