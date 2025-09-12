Linchamientos reflejan crisis por la inseguridad e impunidad reconoce directora de Derechos Humanos de la Segob

Los linchamientos reflejan una crisis relacionada con la inseguridad, la violencia y la impunidad, reconoció Mónica Lara Chávez, directora para la Atención, Defensa y Promoción de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del estado (Segob), al encabezar una capacitación sobre los protocolos que se deben seguir para evitar que ese tipo de actos se concreten.

Recordó que Puebla tiene uno de los índices más altos en esa materia, pues ocupó el segundo lugar nacional en el periodo de 2015 a 2018, con un total de 85 casos, lo que obliga a una constante capacitación, siendo la que se impartió en Tehuacán la número 29.

Mientras tanto, el regidor de Gobernación de este municipio, Alejandro Flores Trujillo, destacó que este año se han presentado alrededor de cinco intentos de linchamiento, siendo el más fuerte el que se cometió contra los agresores del vendedor de fruta Misael Galván Morales, conocido como “El Piñas”.

Al igual que Mónica Lara, Alejandro Flores expuso que esas reacciones ciudadanas son producto del hartazgo y el cansancio ante sucesos que aquejan a los ciudadanos, pero llamó a la gente a actuar con prudencia porque ese tipo de acciones constituyen la comisión de un delito.

Lara Chávez indicó que las capacitaciones se imparten a los policías municipales que son los primeros respondientes ante esos hechos, en coordinación con el ayuntamiento y en coadyuvancia con autoridades estatales, por lo cual tienen la obligación de conocer el protocolo para saber cómo actuar.

El protocolo se establece con el fin de proteger la vida de las personas en riesgo y respetar los derechos humanos, lo que conlleva una serie de acciones precisas para conseguir ese objetivo.

Tepanco, Huixcolotla y Tehuacán fueron los municipios que se abarcaron en esta ocasión; en el caso del municipio anfitrión recibieron la capacitación 50 oficiales policiacos, explicó Alejandro Flores.

Añadió que en Tehuacán la comunidad con mayor incidencia es la junta auxiliar Santa María Coapan, donde en este 2025 se han presentado cuatro intentos de linchamiento, sucesos en los que las corporaciones intervinieron oportunamente.

