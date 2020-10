En lo que va del año se ha cometido en promedio una acción de linchamiento cada dos días en Puebla y al mes una persona ha sido asesinada

En lo que va del año se han registrado 129 acciones de linchamiento en 41 municipios, en las cuales 192 personas han sido rescatadas pero nueve han sido asesinadas a manos de turbas, reveló esta mañana el titular de la Secretaría de Gobernación, David Méndez Márquez, quien participó en una rueda de medios encabezada por el titular del Poder Ejecutivo poblano, Luis Miguel Barbosa Huerta.

De lo dicho esta mañana por el responsable de la política interior en la entidad, se infiere que hasta el 25 de octubre de 2020, cada dos días se llevó a cabo una acción de linchamiento y una persona al mes ha sido víctima de un homicidio tumultuario.

Por su parte, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene identificados a quienes participaron e incitaron en la comunidad de Emilio Portes Gil, del municipio de San Nicolás Buenos Aires, al linchamiento de un hombre y una mujer el pasado domingo por la noche.

“No puedo decir más, no me toca a mí decir eso y ni lo sé, no tengo mayor información, yo solo recibo un reporte general sin detalles y eso es lo que tenemos”, señaló el mandatario.