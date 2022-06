Linchamiento de Daniel Picazo “nos avergüenza” y “pone mal a Puebla” ante el país, reconoce Barbosa

El linchamiento de Daniel Picazo nos avergüenza y pone mal a Puebla ante la visión que pueda tener de nuestro estado”, advirtió el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En ese sentido, dijo que no habrá impunidad en el caso del abogado y asesor de la Cámara de Diputados, que fue quemado vivo el pasado 10 de junio, al ser confundido en el municipio de Huauchinango con un “robachicos”.

Incluso, el mandatario estatal adelantó que este día se entrevistará con los padres de la víctima, luego de confirmar que ya hubo dos pobladores más detenidos como presuntos responsables de su linchamiento.

Barbosa Huerta dijo que el gobierno poblano está trabajando para generar mejores condiciones de convivencia social y de progreso, como ocurrió recientemente con el lanzamiento público de la “Marca Puebla”.

Sin embargo, señaló que viene el caso del linchamiento y se genera una visión distinta de la entidad, cuando Papatlazolco no es Puebla ni Huauchinango, “es un caso particular”.

“Debo decir que este hecho tan vergonzoso para el ESTADO DE PUEBLA responde mal frente a la visión que se pueda tener de nuestro estado, porque la gente ve de manera general, y no particular. La comunidad de Papatlazolco no es el estado de Puebla, ni es el propio municipio de Huauchinango”, enfatizó.