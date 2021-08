Deficiencias en el servicio de Limpia provocan calles sucias y montones de basura sin recoger en el Centro Histórico de la capital

Pese a que el director del Organismo Operador del Servicio de Limpia (Ooslmp), Salvador Martínez Rosales, presume una “escoba de oro” por su desempeño, deficiencias en la operación provocan calles sucias y con desechos sin recoger en diferentes puntos de la ciudad.

Por su parte trabajadores del organismo denunciaron que hay camiones recolectores descompuestos que no pasan por los montones de basura que las llamadas naranjitas recolectan, por lo que tienen que dejar los desechos en las esquinas de las calles en las bolsas que les entregan para la recolección.

En un recorrido hecho por La Jornada de Oriente se observó cestos de basura repletos de desechos, los cuales se desbordan de estas estructuras y caen al piso.

Esta realidad afecta incluso al primer cuadro de la ciudad, frente a la catedral de Puebla que es el edificio histórico más importante y visitado del estado.

En la esquina de la 16 de Septiembre y 5 Poniente una bolsa negra yace repleta de basura ante el paso de peatones, locales y turistas.

Esta realidad se extiende por el corredor de la avenida 5 de Mayo y empeora en las esquinas de la 8 y 10 Poniente donde se asientan vendedores en la vía pública que invaden las aceras e incluso el arroyo vehicular.

En la 8 y 10 Poniente hay basura en medio de cada puesto, sobre todo en los que se vende comida, sin que haya un protocolo evidente de recolección.

Los espacios públicos de la ciudad también están sucios como se pudo observar en el parque 2 de Octubre, ubicado a un costado de la avenida Xonaca, en la colonia del mismo nombre, donde la basura se acumula entre la tierra y debajo de las bancas.

Este punto en particular fue remodelado en la presente administración y a pesar de ellos luce sucio, con cestos atestados de basura y con recolectores del servicio de Limpia esperando a ser recogidos.

Sobre la avenida 22 Norte la fachada de una casona abandonada se ha convertido en el lugar donde arrojar desechos.

Los vecinos argumentan que han pasado semanas enteras sin que un camión recolector recoja la basura consistente en ropa, plásticos e incluso residuos de construcción.

En entrevista con trabajadoras del Servicio de Limpia, mejor conocida como “naranjitas” subrayaron que estas postales son cada vez más recurrentes en la ciudad debido a que ellas recogen la basura y las dejan en bolsas que tardan en ser recogidas o incluso se dejan en esos puntos.

Manifestaron que regularmente esperaban a que pasaran los camiones o camionetas recolectores, sin embargo en las últimas semanas varios vehículos se averiaron y dejaron de recolectar con regularidad.

“Nos vemos en la necesidad de dejar la basura cuando termina nuestro turno, lo que antes no pasaba. El problema es que no arreglan los vehículos grandes y los pequeños no se dan abasto”.