Miércoles, septiembre 10, 2025
NoticiasEducación

Lilia Cedillo Ramírez se perfila para reelegirse como rectora de la BUAP

Martín Hernández Alcántara

La noche de este miércoles ha trascendió de manera extraoficial que las tendencias de la votación interna en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) apuntan a la reelección de Lilia Cedillo Ramírez como rectora para el periodo 2025-2029. Aunque los resultados oficiales serán dados a conocer en las próximas horas, fuentes consultadas indicaron que la actual titular de la administración central obtuvo una amplia ventaja frente a sus contendientes Ricardo Paredes Solorio y César Cansino Ortiz.

La jornada electoral de este martes transcurrió en un ambiente de tranquilidad y sin mayores incidentes, pero con una participación que fue calificada como copiosa, debido al constante flujo de universitarios que desde temprana hora acudieron a ejercer su voto en las distintas sedes dispuestas en todo el estado.

Desde las primeras horas del día, estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores no académicos de la BUAP comenzaron a movilizarse para participar en el proceso democrático. Las urnas fueron colocadas en preparatorias, facultades, institutos, unidades académicas regionales y los complejos regionales Centro, Sur, Nororiental, Mixteca y Norte. También se habilitaron espacios de votación para el personal administrativo en la Unidad de Seminarios de Ciudad Universitaria, el Auditorio Julio Glockner en el área de la Salud y el Primer Patio del Edificio Carolino.

Cedillo Ramírez, quien busca continuar al frente de la institución por un segundo periodo, emitió su voto poco antes de las 10 horas en la Unidad de Seminarios. En apego a las disposiciones del proceso, evitó hacer declaraciones públicas para no interferir en el desarrollo de la jornada. Actuaron de manera similar sus contrincantes: Ricardo Paredes sufragó en la Facultad de Administración y César Cansino lo hizo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

Cansino Ortiz sí hizo declaraciones ante medios de comunicación, revelando que presentó seis impugnaciones por supuestas irregularidades durante la campaña. Afirmó contar con documentación que, según él, podría descalificar a sus oponentes.

Además, aseguró haber recibido miles de quejas por presunta coacción del voto.

“Tengo más de mil denuncias de irregularidades en todas las unidades académicas”, aseguró. Pese a sus señalamientos, la Comisión Electoral no se ha pronunciado públicamente sobre estas acusaciones.

Una vez cerradas las casillas, comenzó el conteo de votos en cada centro de votación, seguido del traslado de actas y boletas al Salón de Proyecciones del Edificio Carolino, donde serán concentradas para su revisión y validación por parte de la Comisión Electoral.

Según lo establecido en la convocatoria oficial, será el próximo viernes 12 de septiembre cuando la Comisión Electoral entregue su informe de resultados al Consejo Universitario. Este órgano, compuesto por 243 integrantes —88 consejeros estudiantes, 88 académicos, 3 no académicos y 44 directores—, será el encargado de calificar el proceso y nombrar a la nueva persona titular de la rectoría.

El nombramiento se llevará a cabo mediante votación sectorial, de carácter individual, nominal, pública y directa, conforme lo dispone el artículo 39 del Reglamento de Elección de Autoridades Personales Universitarias. Los sufragios de las autoridades titulares de las unidades académicas, obtenidos de acuerdo con lo señalado en la convocatoria, se sumarán a los emitidos por el resto de los consejeros universitarios.

Será designada como rectora o rector de la BUAP quien obtenga la mayoría simple de los votos emitidos por los 243 integrantes del Consejo Universitario. La toma de protesta oficial se realizará ante dicho órgano en una sesión solemne programada para el 4 de octubre de 2025, conforme a lo estipulado en la legislación universitaria.

Mientras tanto, se mantiene la expectativa en torno a las impugnaciones presentadas por César Cansino y a la validación del proceso por parte del Consejo Universitario, que será determinante para formalizar el resultado de esta jornada.

Alumnos del Área Centro que participaron del paro han convocado a una movilización para mañana jueves.

