Celebra Lila Downs “el increíble tiempo que vive México” y hace gira por España

Madrid. La cantante y antropóloga mexicana Lila Downs celebró que en “México se esté viviendo un tiempo increíble, que sorprende a todo el mundo,” tanto por el hecho de que en unos meses asumirá la presidencia del país “una mujer y además científica,” como por los avances que advierte en el reconocimiento y la defensa de los pueblos originarios, así como a la lucha por preservar las lenguas nativas, como la mixteca, “la lengua de mi madre”, que abrazó durante los primeros años de su carrera musical.

La oaxaqueña, nacida en Tlaxiaco en 1968, inició una gira por España en la que dará a conocer su reciente disco, La Sánchez, el primero que hizo en solitario, sin la colaboración de su esposo y mancuerna artística, Paul Cohen, quien falleció en 2022.

Desde pequeña, Lila Downs enarboló la lucha y la resistencia. De ahí que decidiera abrirse paso en el siempre difícil mundo de la canción popular mexicana, reivindicando las lenguas indígenas, como la mixteca, que escuchaba en su casa gracias a su madre.

A su paso por Madrid, en la Casa de México en España, la cantante explicó en entrevista con este medio su visión del momento actual que vive el país, del que ha sido testigo desde la capital de su estado natal, donde reside desde hace varios años después de vivir en otras ciudades, como Los Ángeles o Nueva York.

Tristeza

Downs, que también tiene raíces estadunidenses, reconoció que está viviendo con tristeza las noticias que le llegan desde el norte.

Siento una tristeza enorme por lo que está pasando ahora. Me da nostalgia de haber vivido ahí, en Estados Unidos, haber tenido una participación como ciudadana, y ahora ver que va a volver Trump me sorprende y también me provoca tristeza. Ya lo veo como un hecho, salvo que cambien al candidato demócrata,” explica.

Además, comenta que “la actitud de nuestra comunidad latina en Estados Unidos hacia la migración siempre ha sido un poco inclusiva, pero también excluyente en algunos casos. Es las dos cosas, porque hay generaciones que no se identifican con los migrantes y no ven que todos venimos de esa realidad. Incluso, la gente anglosajona. Siempre ha sido mi misión hablar de la migración y cantar un tema sobre ella en cada disco que hago, pues los migrantes también hacen lo suyo para preservar sus lenguas indígenas.”

Resaltó que “en Oaxaca, este gobierno que entró –y aunque no soy muy de hablar en pro de los gobiernos porque son instituciones muy rígidas–, sí creo que ha habido un poco más de respeto a la diversidad. De hecho, la administración de mi estado me pidió trabajar en ese sentido; incluso querían que yo fuera secretaria de Cultura, pero junto con otros compañeros buscamos a otros artistas y poetas, como Natalia Toledo, el maestro Demián Flores, y votamos por el maestro Víctor Cata para hacerse cargo de esa cartera.

“Y por medio de eso he podido estar atenta a la importancia de la preservación y sembrar las semillas en las escuelas para que los niños se familiaricen con el idioma de su región y éste se mantenga vivo; por eso también es importante que el gobernador Salomón Jara Cruz se comprometa con más recursos y entienda que es un proceso lento, de abajo hacia arriba,” comenta.

También podría interesarte: Francia: frenan a la extrema derecha

Para luchar también contra el centralismo que a veces monopoliza la visión del país, Downs quiso dar su visión sobre México, pero resaltando cómo lo ve desde su Oaxaca querida: “México está viviendo un tiempo increíble. Imagínate, vamos a tener nuestra primera presidenta mujer, una científica y con un fuerte compromiso social. Y creo que eso sorprende al mundo entero. Por eso veo a la gente con esperanza, aunque en el país estamos acostumbrados a que en la política se manejen muchas cosas de forma sucia.

“Aunque esto persiste y habrá que trabajar para hacerlo más transparente, hay esperanza y por eso fue a votar tantísima gente. Fue un triunfo del pueblo y creo que eso se ve más claramente desde la provincia, pues en la Ciudad de México siempre hay muchas críticas y está todo muy politizado, en la provincia se ven claros los cambios y la ilusión.!

Lila Downs comenzó gira en España, donde, entre otros sitios, dará seis conciertos, en Marbella, Barcelona, Pontevedra y la pequeña localidad pirenaica de Lanuza, en la que promoverá su disco La Sánchez, su álbum más difícil porque es el primero que hizo en solitario, sin la complicidad de su pareja y mancuerna durante 30 años, Paul Cohen.

También podría interesarte: Paran labores productores energéticos en Texas ante paso de ‘Beryl’

En la producción, la cantante se adentra más en los géneros musicales del norte de México, como la cumbia o el corrido, a través de 15 canciones interpretadas en solitario