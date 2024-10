Lideresa de Círculo Blanco niega estar vinculada a Sergio Herrera, defenestrado dirigente del SNTSS

María Elena López de la Vega, lideresa del grupo Círculo Blanco, negó que ella o el movimiento que encabeza tenga nexos con Sergio Herrera Vázquez, quien en tres ocasiones ha sido removido como dirigente de la sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) por malos manejos de recursos y venta de plazas; y con José Antonio Miznahuatl Roque, secretario del Interior.

En entrevista, la estomatóloga de la clínica 2 sostuvo que su única alianza es con los trabajadores y dijo que el hecho de que se le vincule con el secretario general, son parte de ataques de grupos contrarios al que lidera, rumbo al cambio de dirigencia seccional que habrá en 2025.

“La réplica es que me deslindo totalmente y el grupo Círculo Blanco se deslinda de este tipo de personajes, nosotros estamos trabajando desde 2019 con una marca registrada, que es Círculo Blanco, y nuestra alianza es con los trabajadores. Obviamente son ataques de compañeros que también pretenden participar el próximo año que tenemos cambio de dirigencia”.

Por los ataques que manifestó, sostuvo que está siendo víctima de violencia de género.

Asimismo, en un documento entregado a La Jornada de Oriente refirió que Círculo Blanco se ha mantenido alejado de los personajes mencionados.

Abundó que como organización, sin apoyo del sindicato, han realizado trámites, en apego a sus estatutos, para defender a los trabajadores de diferentes unidades y ante el abuso de algunas autoridades institucionales, llevando el tema ante representaciones nacionales e incluso a tribunales.

López de la Vega indicó en el escrito que de que “mala fe” pretenden hacer creer que se está uniendo con otros grupos: “cuando nuestra única alianza es con todos y cada uno de los trabajadores sindicalizados de la sección 1 de Puebla.

De igual forma, expuso que Círculo blanco obtuvo seis delegados efectivos al Congreso Nacional (recientemente llevado a cabo en Quintana Roo), por lo que es la tercera fuerza en votación.

Se añadió que eso es resultado del trabajo cercano a la base trabajadores, sin el apoyo de Herrera Vázquez o Miznahuatl Roque, pues se aseveró que en el grupo nunca se han utilizado promesas de ascensos entre los trabajadores y el otorgamiento de créditos.

A decir de María Elena López de la Vega, la planilla verde, es decir Movimiento Sindical, sí se unió con Sergio Herrera, cuando pretendió competir por la dirigencia sindical de la sección 1, en el año 2019.

“Y al no obtener la posibilidad de registro, ellos sí hicieron alianza con el C. Sergio Herrera Vázquez, como se puede ver en los medios impresos de comunicación del mes de junio del dos mil diecinueve, donde el C. (Damián) Momox, levanta la mano al C. Sergio Herrera en su registro y posterior triunfo”.