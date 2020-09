Liderazgos de Morena califican de traidor a Carvajal por apoyar al PRI en San Lázaro

Un nuevo frente se abrió en el interior de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con la decisión del diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo de apoyar al PRI para llegar a la presidencia de la Cámara de Diputados, pues algunos liderazgos de Puebla consideraron el hecho un acto de traición.

Carvajal defendió su decisión en que tiene que respetarse la ley y los acuerdos políticos, por lo que la Mesa Directiva para el tercer año de actividades del LXIV Legislatura federal le corresponde al PRI “nos guste o no nos guste”.

“¡Defínanse!, ¿están o no con la 4ta transformación?”, reprochó en twitter el regidor del municipio de Puebla Iván Camacho Mendoza –cercano a la edil Claudia Rivera Vivanco—en un comentario que dirigió a Carvajal.

Además, en grupos de whats app donde tienen participación liderazgos, militantes y simpatizantes de ese partido de izquierda se reprobó la conducción del representante popular que dirigió a El Barzón en Puebla.

El lunes pasado, el PRI no logró la mayoría calificada del pleno de la Cámara de Diputados para que su legisladora Dulce María Sauri se convirtiera en la presidente de la mesa directiva, pero el coordinador de la bancada tricolor, René Juárez Cisneros, adelantó que volverá a proponerla.

El cargo es disputado por el diputado federal del Partido del Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña, quien acusó al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, de entregar la posición al tricolor.

Carvajal arremetió en contra de Fernández Noroña en un pronunciamiento previo a la votación del lunes, en el que acusó al petista de buscar “adueñarse burdamente” de la presidencia de la Mesa Directiva.

“Fernández Noroña está operando para ser el presidente de la Cámara. No se vale estar operando para beneficio personal, el hecho de no cumplir acuerdos, no es una buena forma de hacer política”, reprobó.

Al mismo tiempo, se registró una confrontación entre el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, y la munícipe Claudia Rivera, por la oposición de éste al programa de infraestructura que se detonará en el Centro Histórico de la capital. El primero aseguró que el proyecto es de “relumbrón”, la segunda aseguró que Biestro es un “político que no lee, no estudia y tampoco escucha”.