Liderazgo de mujeres en comités vecinales fortalece la estrategia de seguridad del gobierno estatal: García Parra

El liderazgo comunitario de las mujeres está al frente de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno estatal en colonias y juntas auxiliares del estado. Los comités vecinales, integrados por 18 personas, son encabezados por mujeres, lo que, de acuerdo con las autoridades, permitirá centrar las acciones no solo en la reducción de la incidencia delictiva, sino también en la atención a la violencia contra niñas y mujeres.

Así lo destacó José Luis García Parra, coordinador de Gabinete del Ejecutivo estatal, al encabezar la entrega de 38 alarmas vecinales en la colonia Bosques de San Sebastián, en representación del gobernador Alejandro Armenta. La iniciativa, explicó, es parte de un modelo de seguridad comunitaria que combina la organización ciudadana con tecnología de respuesta inmediata.

Cada sistema entregado está integrado por cámaras de videovigilancia conectadas directamente al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5). Los comités vecinales determinan su ubicación estratégica con base en la incidencia delictiva.

Una vez que una alarma detecta un hecho delictivo, el C5 envía de inmediato a los elementos policiales al lugar, quienes portan cámaras corporales cuyo encendido y apagado solo puede hacerse desde el centro de mando, para supervisar su actuación y la atención al incidente.

Esta fue la cuarta entrega de alarmas vecinales en zonas catalogadas como de alta incidencia delictiva, según el mapa de inseguridad del gobierno estatal. Vecinas beneficiadas reconocieron que la medida otorga mayor tranquilidad a las familias, al reducir los tiempos de respuesta y reforzar la presencia policial.

Laura Artemisa García Chávez, presidenta del Congreso local, subrayó que el papel de las presidentas de los comités no es perseguir delincuentes, sino liderar la organización comunitaria para generar entornos seguros.

“No esperamos ver a nuestras presidentas persiguiendo a los delincuentes, pero sí liderando la organización vecinal para que entre todos hagamos de Puebla un espacio seguro”, afirmó la presidenta del Poder Legislativo estatal

Por su parte, el subsecretario de Bienestar Social del Ayuntamiento de Puebla, Mario Montero Rosano, sostuvo que la seguridad con bienestar es un eje común entre el gobierno estatal y el municipal, y recordó que en el oriente de la ciudad también se han rehabilitado espacios públicos antes convertidos en focos de inseguridad.

Primera piedra del Cablebús se colocará en septiembre

En el mismo acto, García Parra anunció que a finales de septiembre se colocará la primera piedra del Cablebús en Puebla, cuya ruta conectará Bosques de San Sebastián con Angelópolis en 25 minutos, cuando actualmente ese recorrido puede tomar hasta tres horas.

El nuevo sistema de transporte masivo contará con una estación en Bosques de San Sebastián y beneficiará a colonias cercanas como Amalucan, Joaquín Colombres, Del Valle, Plazas Amalucan, Bosques Amalucan y Satélite.

Sobre el recorrido, este incluirá zonas de gran concurrencia como el Estadio Cuauhtémoc, Los Fuertes, el Parque Ecológico y el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec.

García Parra aseguró que, como en el modelo implementado en la Ciudad de México, no se han registrado asaltos en este medio de transporte y se contará con botones de emergencia para reforzar la seguridad de las y los usuarios.

