Líder del tianguis de Texmelucan denuncia la desaparición de su hija

Elim Garzón Badillo, una de las líderes del tianguis de San Martín Texmelucan, denunció la desaparición de su hija Dara Sumen, de 14 años.

La también dirigente del Círculo de Organizaciones Populares (COP), subió el sábado a redes sociales la ficha de la búsqueda que emitió la Fiscalía General del Estado (FGE) pero horas después eliminó la publicación.

La Jornada de Oriente intentó comunicarse con Garzón para conocer la situación actual del caso pero no fue posible contactarla.

- Anuncio -

En su denuncia, la líder de comerciantes señaló que su hija habría sido privada de su libertad por sujetos desconocidos que se trasladaban en un vehículo Dodge Stratus color rojo, en Texmelucan.

Al tiempo, la dirigente acusó que el caso era una muestra de la inseguridad que priva en ese municipio.

“Lamentablemente la inseguridad en nuestro municipio me vuelve a dar un golpe pero ahora más fuerte y doloroso, mi hija Dara de 14 años desapareció el día de hoy por la mañana y no logramos encontrarla (…) es un dolor muy fuerte saber que mi hija está en peligro por tanta inseguridad y por ser un pueblo sin autoridad que no protege a los ciudadanos”, expuso.