Líder sindical de Audi está despidiendo a quienes se oponen a su reelección, denuncia uno de los afectados

Denuncian que dentro de Audi, con complacencia de la representación sindical, se están realizando despidos injustificados para quitar del camino a las personas que representan un “riesgo” con miras a la renovación de la dirigencia del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi), en octubre de 2026.

Israel Picazo López, denunció este sábado, vía redes sociales y a La Jornada de Oriente, que fue despedido el pasado 4 de abril, después de nueve años de trabajo y justo cuando recién regresaba de una incapacidad.

Indicó que ese día se encontraba laborando en el departamento de Calidad de la armadora germana y, sin previo aviso, le informaron que tenía una cita en el departamento de Recursos Humanos.

Al acudir a la oficina vio a Eduardo Arenas, del área de Relaciones Laborales de la ensambladora, así como a Edgar Romero Toxtle y David Sánchez Rodríguez, representantes del sindicato, quienes le dijeron que se daba por terminada la relación laboral.

El afectado sostuvo que él no incurrió en alguna causal, ya que en el tiempo que laboró nunca tuvo problema con la compañía ni se le levantó algún reporte.

“Poniendo como excusa que había una optimización, a lo cual yo les contesté que esa excusa no tenía fundamento ni argumento legal. Coaccionaron para que yo pudiera firmar mi renuncia voluntaria, a lo cual ellos me comentaron que si en ese momento no recibía lo que ellos me estaban ofreciendo, para la siguiente iba a ser menos”.