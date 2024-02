Líder del SITIAVW es flexible con la empresa, lo que ha generado que obreros se queden sin pagos: Enrique Tepox, excandidato

Pareciera que Hugo Tlalpan Luna líder del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen está en complicidad con la empresa para trabajar con demasiada flexibilidad, lo que afecta directamente a los obreros, sostuvo Enrique Tepox Castañeda, quién contendió por la dirigencia sindical y mismo que mantiene una disputa con la compañía a la cual acusa de despido injustificado.

En entrevista con La Jornada de Oriente, expuso que existe un Comité de Productividad que firmó el Comité Ejecutivo anterior con la ensambladora para dar un pago único de más de 5 mil pesos a técnicos que participan en actividades que son optimizadas, pero el secretario general ya les ha dicho que no se les dará esa cantidad porque fue algo que acordó la representación sindical anterior.

No obstante, el declarante recordó que durante campaña, Tlalpan Luna ofreció a los obreros mejorar ese convenio.

Dijo que otra situación que se está presentando es que la empresa está tomando decisiones unilaterales respecto a elevar la productividad y el sindicato lo está permitiendo.

“En el tema de las productividades siempre debe estar ingeniería industrial, ese es un acuerdo que se lleva en todas las divisiones, debe estar coordinación y representación sindical, sobre todo para darle equidad y equilibrio a esto. Si la empresa tiene una buena propuesta que lo demuestre, conforme a la ley. Es producir más con menos o producir más con lo mismo. Eso no lo dejó firmado nadie”.

Abundó que aunque los delegados divisionales buscan el respaldo del sindicato para frenar esa situación, el Comité Ejecutivo les responde que ellos deben resolverlo, con el fin de presionarlos para que esas posiciones sean ocupadas por sus allegados.

Enrique Tepox añadió que en algunas divisiones, como la 7 no hay delegados ni presencia del sindicato para que defienda los derechos de los operarios y que cuando han pedido ayuda directa a Tlalpan, este los trata de manera déspota.

Recordó que Eduardo Sosa Hernández y Jorge Benito Sánchez Salas eran precisamente los representantes divisionales, pero fueron despedidos injustificadamente por la empresa y el sindicato no intervino para evitar su salida; será hasta la asamblea del próximo domingo 10 de marzo, en la cual también se discutirá el porcentaje de alza salarial a solicitar, cuando elijan a sus reemplazos.

Por cierto, resaltó que está es la primera vez que las asambleas se graban y que esto es una forma de intimidación, puesto difícilmente alguien podrá cuestionar sabiendo que estará plenamente identificado en imágenes.

“De hecho, las asambleas de la división 4 participó un compañero de mi planilla y luego, luego identificó: ah, tú estabas con Tepox; entonces ya no se siente con confianza de expresarse porque si hay puntos que puede encontrar a favor o en contra, ya prácticamente ya nada más crítica, ya nada más señala. Es triste que se llegue a este nivel tan equivocado de amedrentar a la gente”.

En ese tenor, reveló que hay amenazas de despido a los operarios, lanzadas por integrantes del Comité Ejecutivo y de comisiones estatuarias, a trabajadores que no simpatizan con su proyecto o que participaron con planillas distintas a la de Tlalpan Luna en la pasada contienda sindical.

Por otra parte, Enrique Tepox criticó que el líder del sindicato haya organizado un evento para Alejandro Armenta, quién contenderá por la gubernatura de Puebla.

Añadió que no se está enfocando en lo realmente importante al interior del sindicato, como los presuntos desvíos de recursos que ha exhibido en videos antes de ser secretario general y ya estando en funciones.

Sostuvo que estás denuncias públicas que ha hecho el dirigente gremial no son más que una “cortina de humo” para desviar la atención.

“¿Por qué sí ya iniciaste una demanda, presenta el documento? Hasta ahorita no ha presentado documentos oficiales que digan: damos seguimiento así, yo hice esto. No ha presentado nada oficial… Ahora, él hizo una propuesta de campaña, que iba a meter a la cárcel, según él a los directivos del sindicato, pero nos ha engañado porque yo no puedo meter a la cárcel a alguien sin un procedimiento civil, penal o mercantil”, cuestionó.