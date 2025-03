Líder de SITIAVW admite no haber rendido cuentas y alega que sus críticos están en campaña

El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW), Hugo Tlalpan Luna, reconoció no haber rendido cuentas semestralmente, como lo establecen los estatutos y la Ley Federal del Trabajo.

Sin embargo, explicó que esto se debe a que ha estado recopilando información sobre el desfalco de más de 70 millones de pesos ocurrido en el organismo gremial. En ocasiones anteriores, ha atribuido este desfalco al Comité Ejecutivo que lo precedió, contra el cual ya existe una denuncia penal en curso.

“Confiamos en los procesos y en las autoridades, y creemos que se llevarán a cabo en tiempo y forma. ¿Qué es lo que hacemos? Reunir esos elementos, confiados en que el proceso legal sería rápido y que se haría justicia a los trabajadores. Es por eso que hemos tardado en este momento en la rendición de cuentas”, declaró Tlalpan Luna.

La semana pasada, circuló entre los obreros un video en el cual cuatro trabajadores exigían al organismo gremial que rindiera cuentas sobre el dinero y los bienes que administra.

Te recomendamos: Agremiados al SITIAVW exigen rendición de cuentas de cuotas sindicales y bienes del organismo gremial

Al respecto, Tlalpan Luna sostuvo en conferencia de prensa que los trabajadores del video son operarios que ya comenzaron su campaña para la próxima elección de la dirigencia sindical.

“Intentan hacer campaña para las próximas elecciones. Yo diría que primero se asesoren bien y que posteriormente intenten tener protagonismo y hagan su trabajo. Dos de los reinstalados que aparecen en el video fueron representantes sindicales y la base quería destituirlos, pero la anterior administración los defendió. ¿O ya olvidaron los señores que la base, la división 7, quería removerlos por su mal trabajo?”, cuestionó Tlalpan Luna.

Tlalpan Luna añadió que la solicitud de rendición de cuentas no se dirigió a él, sino a la Comisión de Hacienda. Además, señaló que la solicitud no es válida porque el documento elaborado por los trabajadores del video para pedir información sobre el patrimonio sindical se entregó en el lugar de trabajo y no en las oficinas del SITIAVW.

Por su parte, Eduardo Herrera, asesor jurídico del sindicato, informó que, en relación con el desfalco, descubrieron la expedición de 6 mil cheques con inconsistencias.

“Se encuentran muchas irregularidades: cruce de información, dispersión irregular e incluso empresas que simularon operaciones. Yo creo que en un par de meses tendremos la investigación concluida y, en consecuencia, la autoridad emitirá las órdenes que correspondan”, afirmó Herrera.

Asimismo, indicó que hasta la fecha han recuperado alrededor de cinco inmuebles embargados, incluyendo el edificio sindical, así como 13 cuentas bancarias con recursos por aproximadamente 2.2 millones de pesos.

Por otra parte, Hugo Tlalpan denunció que integrantes del Comité Ejecutivo del SITIAVW fueron agredidos física y verbalmente por invasores que están construyendo viviendas en un predio ubicado en San Felipe Hueyotlipan, el cual pertenece al organismo gremial.

Te puede interesar: SITIAVW vive una de sus peores crisis internas y olvida la defensa de sus agremiados: CTM