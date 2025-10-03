Licita el ayuntamiento de Puebla decoración de Día de Muertos y monederos electrónicos para policías

El ayuntamiento de Puebla emitió dos licitaciones públicas nacionales para la contratación de colocación de adornos alusivos al Día de Muertos en el Centro Histórico y la dispersión de saldo en monederos electrónicos destinados a la compra de útiles escolares para hijos de policías municipales.

El primero de los concursos, identificado bajo el expediente CMA-LPGCHPC-486-2025, corresponde al arrendamiento, instalación y retiro de elementos decorativos propios de la celebración de “Todos Santos” en la Zona de Monumentos.

También puedes leer: Regresan a las calles de Atlixco las Catrinas gigantes

La convocatoria oficial especifica que la Comuna busca un “servicio integral para el arrendamiento, instalación y retiro de elementos decorativos alusivos a la celebración del Día de Muertos 2025”. El fallo de la licitación se dará a conocer el próximo 17 de octubre, con lo que se detallará la empresa seleccionada para estos trabajos.

El segundo concurso emitido por el gobierno municipal refiere la contratación de un servicio destinado a la dispersión de fondos en monederos electrónicos certificados con chip, mediante el expediente CMA-LPSSC-448-2025.

Este mecanismo permitirá otorgar apoyos económicos directos—en formato de saldo electrónico—a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que cuenten con hijos en edad escolar, para que destinen el beneficio a la compra de útiles educativos en comercios autorizados. Según las bases de la convocatoria, la determinación sobre la adjudicación estará disponible el 20 de octubre.

Te puede interesar: Día de muertos

Es oportuno citar que en días pasados, el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, indicó que se mantendrá el operativo para inhibir el comercio informal en las calles principales del Centro Histórico durante la temporada de “Todos Santos”, pero que se habilitará un espacio para puestos ambulantes en el Paseo Bravo.