Licencia para emitir ruido es una medida recaudatoria de la Comuna de Puebla y puede generar actos de corrupción, sostiene Canirac

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) se manifestó en contra de que el ayuntamiento cobre a partir de este año una licencia para emitir ruido de manera permanente, al considerar que se trata de una medida meramente recaudatoria y que puede generar actos de corrupción.

Así lo indicó el dirigente de la agrupación, Carlos Azomoza Alacio, quien en entrevista con medios de comunicación reprochó que la Comuna no haya tomado en cuenta la opinión del sector restaurantero antes de aprobarla.

Asimismo, sostuvo que se trata de una sobrerregulación, pues ya existen varios ordenamientos que limitan la generación de ruido.

“Esa es el arma perfecta para la corrupción.… no puedes hoy cobrar una licencia por algo que no está permitido y luego dejarlo en manos de quién, de los inspectores que van a tener que llegar con equipos especializados, que se llaman sonómetros y si no los llevan, y si no están bien calibrados, ¿qué es lo único que va a pasar? se va a prestar a más corrupción, se va a prestar a que cualquier persona que llegue a hacerte una medición te diga: no están bien, estás sobrepasado; y te pueden cobrar una multa, si bien te va, si no es que te cobren un tema de un poco cobrar dinero por fuera para poder trabajar”, indicó.

El dirigente abundó que los restaurantes ya tienen que contar con varios permisos como para ahora tener que tramitar uno más –con costo de mil 500 pesos-.

Asimismo, Carlos Azomoza refirió que primero se tendrían que regular los bailes populares.

También externó que el ayuntamiento no les ha dado información clara sobre la nueva licencia, toda vez que no han sido convocados a una mesa de trabajo para saber hasta dónde pretende llegar con ese tipo de medidas.

Falta más información sobre operación de parquímetros

El presidente de Canirac, Carlos Azomoza Alacio, sostuvo que a la Comuna capitalina le ha faltado dar mayor información, en varios idiomas, y colocar más señalética sobre la operación de parquímetros en el Centro Histórico.

Comentó que gran parte de los automovilistas desconocen que pueden pagar mediante una aplicación y padecen para encontrar lugares donde hacerlo, toda vez que muchas veces los establecimientos autorizados se encuentran cerrados.

Reportó que en un inicio 30 restaurantes se dieron de alta para poder hacer el cobro, pero alrededor de 20 ya se dieron de baja porque no les era redituable tener exclusivamente a una persona para esa actividad.

Indicó que a cambio de cobrar se les quedaba en el 5 por ciento de todo lo ingresado, pero consideró que mínimo debería ser el 10 por ciento.

“Falta más información al turista, hay que recordar que no solo llega turista nacional, llega turista internacional y se dan cuenta, no hay instrucciones en inglés. Perdón, pero no todos los turistas tienen la obligación de hablar en español”.

Azomoza Alacio declaró que para realmente parecer una ciudad de 10 y de primer mundo, deben existir instrucciones claras sobre por cuánto tiempo está permitido estacionarse, cómo y dónde.

Añadió que hay calles donde ya están despintadas las líneas e iconos que delimitan los cajones de estacionamiento y por ello varias personas han sido multadas, ya que por ejemplo aparcan en un lugar que era para motociclistas.