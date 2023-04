Con el libro Azulejos de Puebla catalogan los diseños de la talavera y su funcionalidad

En Puebla, los azulejos de talavera que recubren edificios, habitaciones, cocinas, fuentes, escaleras y templos no cumplen solamente una función decorativa, sino que tiene un uso funcional pues hay un sentido en sus diseños, señaló el investigador José Viveros Mendoza. Dicha afirmación se da luego de más de dos años de trabajo, en la que él y un equipo de fotógrafos, arquitectos, editores e incluso elementos de la Policía turística que acompañaron en los recorridos, catalogaron los miles de azulejos esparcidos y dispuestos por toda la ciudad, que derivaron en la edición de dos tomos de Azulejos de Puebla, bajo el sello de la Secretaría de Cultura.

Dicho trabajo, refiere el investigador durante una entrevista que podrá ser vista en las redes sociales este diario, se generó a partir del reconocimiento binacional como Patrimonio Cultural Inmaterial a los Procesos artesanales para la elaboración de la Talavera de Puebla y Tlaxcala, de México, y la cerámica de Talavera de la Reina y el Puente de Arzobispo, de España, que fue otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), en diciembre de 2019.

Si bien en un inicio se pensó hacer un catálogo inventariado de los edificios que tuvieran un recubrimiento de cerámica de talavera, fueron más bien los diseños los que definieron el proyecto: “nos estamos enfocando en los diseños, no tanto en que edificios, sino en el diseño que se contiene en el azulejo y da cuenta de lo que había por épocas y sus cambios de estilo”.

En ese sentido, Viveros Mendoza expone que el primer volumen de Azulejos de Puebla giró en torno a los museos y edificios del Centro Histórico y sobre el patrimonio cerámico; como ejemplo, fue el trabajo hecho en el Museo Bello y González, pues en él se resguarda una colección rica, tanto en azulejos como en piezas. En el segundo volumen, en cambio, registró los azulejos de tres inmuebles religiosos que fueron construidos por la orden de los agustinos: San Agustín, Santa Mónica y Santiago, en los que el uso de la talavera es característico,

Durante el curso de la investigación, apunta, se dio cuenta sobre el uso funcional de los azulejos en cada época, pues guardaban un sentido y un por qué. Ello, porque en España fue diferente, pues si bien estos elementos se usaron para cuestiones de enseñanza, aquí en México, durante la conquista, los azulejos fueron un medio de la transmisión de las ideas de evangelización.

Así, puntualizó, en los edificios hay azulejos destinados al catecismo, pues en ellos hay figuras para que los aprendices de entonces –en su mayoría indígenas-, comiencen a conocer las normas y los aspectos religiosos. En los edificios franciscanos, apunta, se pueden notar la forma en que los monjes plasmaron imágenes que contienen los azulejos.

En otro momento, señala el investigador, se puede ver cómo el estilo cambio y prevaleció el azul con el blanco, por cuestiones comerciales, además de las referencias hacia la iconografía a las letanías lauretanas, de las cuales se contabilizaron alrededor de 30 imágenes con variaciones que refieren a dicha enseñanza cristiana.

Después, continuó José Viveros, se nota el uso que se le dio a la cerámica talavera para “santificar los espacios” de las casas y habitaciones particulares, con el uso de imágenes protectoras. “La producción de talavera no era tan simple, había ordenanzas que dictaban como debía ser la manufactura”, apunta.

En ese sentido, agrega que para el periodo independentista todas estas regulaciones comerciales cambiaron, por lo que los productores obtuvieron más libertad para hacer otro tipo de representaciones, apareciendo entonces imágenes costumbristas y nacionalistas: arrieros, hombres con sombrero o a caballo, lo mismo que catrines, además de que hubo cambios en los diseños y las tonalidades, y se incorporaron nuevos colores. “Esto lo hemos visto en las iglesias que hemos catalogado, en sus recubrimientos”, precisa.

A este aspecto, le sigue un momento de resurgimiento del estilo mudéjar –árabe- hacia finales del siglo XVIII y hasta inicios del siglo XX, para luego cambiar su sentido que es meramente estético y decorativo, quedando poco rastro iconográfico o de fervor nacionalista.

Estudiar esta materialidad a través de las épocas, apunta José Viveros, es importante porque va explicando el uso que la sociedad le dio a algo “tan simple como un azulejo”, en aspectos como la enseñanza y el aprendizaje.

A la par, refiere que el proyecto permite valorar este patrimonio que tiene riesgos en su conservación. “Nos tocó ver robo en un edificio de la 8 Poniente. Sacamos la foto el viernes y para cuando regresamos, el lunes, ya faltaban azulejos. Nos contaron que la noche del sábado y el domingo llegaron a vandalizar la casa y se los robaron”, dijo a manera de ejemplo.

A este robo hormiga, añade, se suman las remodelaciones e intervenciones arquitectónicas que destruyen los inmuebles, sin saber lo que había en ellos de valor histórico para la sociedad. “Aunque se reponga no es lo mismo: no son los diseños ni las piezas. No sé si siempre ha sido igual y no nos hemos dado cuenta, y si al modificar sus espacios han destruido el patrimonio de Puebla”, criticó el especialista.

De paso, señaló que para el común de la población el adquirir talavera no es fácil por los altos costos –que lo valen- de cada pieza.

Cuestionado sobre la relación de Puebla con ciudades en España, con las cuales comparte el nombramiento de la Unesco, José Viveros señaló que sí se comparten aspectos iconográficos, no obstante la diferencia en la Nueva España radica en la finalidad que tenían estos mosaicos: la de evangelizar a través de imágenes, así como la cuestión nacionalista del siglo XIX con representaciones propias. De paso, notó que el proyecto, a diferencia de España en donde sí existen análisis iconográficos similares, en México ha habido acercamientos en torno a la producción de la talavera pero no investigaciones sobre los diseños y las formas iconográficas en los azulejos, que expliquen el porqué de sus elementos: flores, cruces o estrellas.

Para este año, acota el investigador, la idea es publicar un tomo más sobre los edificios franciscanos, de San Juan del Río, San Antonio y lo que era el antiguo viacrucis, en donde hay representaciones diversas, incluso la de un horno, que ya está siendo analizada y catalogada.

Asimismo, se busca contener los ejemplos que hay en el municipio de Tepeaca: en la llamada Casa de Cortés y en dos templos más, pues en la primera se encontraron azulejos cuyas figuras están delineadas en negro, que permiten ver ciertos detalles y corroborar la propuesta de la investigación en torno al papel evangelizador de éstos elementos.

En suma, consideró José Viveros, mirar y conocer estos elementos iconográficos plasmados en talavera, permite entender y completar aspectos históricos, comerciales, culturales y materiales, y reconocer cómo estos están permeados por la talavera, incluso de manera actual, cuando el equipo de fútbol lleva en su uniforme los colores representativos de la talavera de Puebla: el azul y el blanco. A la par, permite identificar a Puebla como una ciudad productora de esta cerámica que no es simple y que tiene casi 500 años de elaborarse de la misma forma.