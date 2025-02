Libertarismo: ideología del crimen

Fuera del problema político, e incluso judicial, que pueda acarrearse el presidente argentino Javier Milei, por el escándalo del criptofraude con la memecoin Libra, en el que todo parece indicar que está involucrado; el problema de fondo es descubrir de qué manera una forma de ganar dinero como ésta, defraudando a otros, es expresión de un tipo específico de ideología política a la que corresponde una concepción sobre moralidad pública y privada, conducción del Estado y visión de sociedad. A poco más de un año ocupando la presidencia de su país, Milei ha dado mucho de qué hablar no sólo en Argentina, sino en el mundo entero. Una personalidad irascible, intolerante a la diversidad, ególatra, y autoritaria que tuvo capacidad de convencer al electorado con una propuesta cuestionable -en el proyecto de nación, las promesas y, los mecanismos ofrecidos- para reducir la inflación, como tema central de país; emerge ahora mostrando un doblez que había procurado ocultar: la inclinación por el dinero fácil a costa de engañar a otros, tal como se va prefigurando su posible participación en un ciberfraude colectivo. Con un pequeño agravante: el dueño de esa personalidad es el presidente de la república.

Para esa personalidad de energúmeno, el escándalo financiero que podría adquirir dimensiones mundiales, “es un proyecto privado”; una minucia. El caso inició cuando bajo el lema “El mundo quiere invertir en Argentina”. $LIBRA: <<…el ultraderechista promocionó ayer por la noche en su cuenta de X la nueva criptomoneda $Libra, “un proyecto privado –según sus palabras– para incentivar la economía argentina y fondear pequeñas empresas y emprendimientos”, que están desapareciendo día a día…>>. Es perfectamente comprensible que un entusiasta defensor y promotor del libre mercado y la disminución del Estado, respalde “un proyecto privado” con tan elevadas y beneficiosas miras: <<…dicho caso, se presentó como el vehículo para canalizar financiamiento a proyectos de inversión de personas y empresas con dificultades para acceder al mercado formal del crédito denominado Viva La Libertad Project. Significaba que quienes invertían en esta moneda estaban generando recursos a fin de financiar actividades económicas en Argentina>>. Entonces, el doblez hizo acto de presencia: <<Tal anuncio, atrajo inicialmente a inversionistas de criptoactivo; después generó sospechas de estafa y terminó causando pérdidas a miles de personas, en su mayoría inversionistas con ahorros modestos, en un contexto de alta inflación y crisis económica>>. Un golpe contundente: <<El precio de $Libra pasó de fracciones de centavo a un máximo de 4.978 dólares minutos después del mensaje que el mandatario envió a las 19 horas del viernes, pero después la cotización se desplomó a 0.19 dólares, en una operación conocida como Rugpull, un tipo de estafa en la que un desarrollador lanza un token atractivo para captar aportaciones, luego retirar los fondos, ya inflados, y abandonar el proyecto para dejar a dichas monedas sin valor>>. Poco fino, pero, bien elaborado engaño.

Las preguntas comenzaron a redescubrir esa personalidad que, a pesar de todo, había sido contundente para desafiar al peronismo y echarlo del poder. ¿Cómo el presidente de la república se atreve a promover este proyecto? ¿El feroz economista que se autopropone para recibir el Nobel de Economía, no sabía del riesgo de la criptomoneda? Empezaron a circular los deslindes: <<La empresa KIP Protocol, responsable del lanzamiento de la criptomoneda, publicó tres horas después de la polémica que Milei no estuvo ni está involucrado en el desarrollo o promoción de nuestro proyecto y que su tuit (mensaje en X) fue una expresión personal, sin ninguna relación directa con la compañía>>. Sin embargo, el suceso ya se describía y calificaba con un solo nombre: estafa. <<Si bien crear una cripto es fácil, el problema que enfrentan diversas compañías es generar que alguien quiera comprar su moneda y por eso detrás de toda memecoin tiene que haber una personalidad influyente que respalde la estafa piramidal y le dé visibilidad, como en este caso lo hizo Milei, señaló el programador y periodista Maximiliano Fridman>>. Los grandes medios de información, incluso de tendencia afín, hicieron eco: <<Milei y la insistencia en sostenerlo durante varias horas aun después de conocerse el desfalco fue lo que generó el volumen de operaciones que permitió a los artífices capturar unos 87 millones de dólares comprobados, o hasta 100 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones financieras. El golpe llegó incluso a Estados Unidos y afectó a la “memecoin”, que lanzó su aliado Donald Trump la misma noche de su asunción presidencial, el 20 de enero pasado, señaló el diario digital de derecha Infobae>>.

Milei ya no pudo escabullirse del problema y sacó a relucir las joyas de su repertorio discursivo intentando ofrecer una explicación coherente, no sólo para sus adeptos: <<Hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el mensaje). A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño quiero decirles que todos los días confirman los rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo>>. Hasta en la lectura del tuit el discurso presidencial resultaba, gramaticalmente, tan deficitario como la economía argentina. La incredulidad de los lectores con esta explicación, creció de manera inversamente proporcional al monto de su patrimonio defraudado. ¿No tiene vinculación alguna? ¿No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto? ¿Tardó en interiorizarse de esos pormenores las horas indispensables para que se consumara el fraude y, hasta entonces, borrar el tuit? Una explicación lacónica, irresponsable, e impensable para un jefe de Estado que, para colmo, hace derivar hacia una colérica colección de insultos para los opositores.

El discurso para este fin se torna vulgar, incoherente e incomprensible. “Otros”, son la casta política a la que dirige sus ordinarieces; los que quieren hacer daño; los rastreros; los políticos que merecen ser sacados a patadas. Él no; prefiere negar que posee y forma parte de “su casta”; niega ser “político” siendo cabeza de la organización política por excelencia -el estado- y, dice ser ajeno al criptofraude consumado, a pesar de figurar visiblemente como parte esencial de la trama, según el análisis de los especialistas. (Criptofraude que promovió Milei esfuma 100 millones de dólares). Contra la palabra de “yo no fui” de Milei, corren las afirmaciones provenientes de analistas y coparticipes del hecho: <<Según la revista The Kobeissi Letter, especializada en el mercado de capitales, cerca de 80 por ciento del activo $LIBRA estaba en manos de muy pocos tenedores antes del apoyo de Milei. Tras el mensaje del presidente creció exponencialmente su valor, desde décimas hasta un pico de 4.978 dólares; los tenedores originales comenzaron a vender con una ganancia de millones, pero el valor del activo luego se derrumbó>>. (Esto sabemos sobre $LIBRA, la criptoestafa promovida por Milei que causa escándalo en Argentina). <<El diario La Nación reveló parte del entramado. Karina Milei aparece en el triángulo de los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Novelli es amigo de años del presidente, estuvo en todas las reuniones con Davis e incluso contrató a Milei para dar cursos, incluso sobre criptomonedas>>. <<El hombre clave en instalar la $Libra está tomando revancha y aseguró que sobornó a Karina Milei para acceder al presidente. Hayden Davis sostuvo: para ser honesto, estamos tratando de sacarle todo el jugo a esta situación. Todo es una locura, le envío dinero a su hermana (de Milei) y él firma lo que digo y hace lo que quiero>>. <<En tanto, Davis declaró en un programa radial que dio 48 horas a Milei –que ya pasaron– para que le indicara qué hacer con los cien millones de dólares recaudados en la estafa, supuestamente para entregarlos>>. (La Jornada: Editan entrevista de Milei para no meterlo en un lío judicial). El asunto parece más grave de lo que quiere aparentar el presidente, minimizándolo.

En estas circunstancias, la ideología política que pregona el eslogan Viva la libertad ¡carajo!, adquiere un significado vital diametralmente distinto para el estafador y el estafado. <<Incluso los propios libertarios, militantes de la gobernante La Libertad Avanza, incentivados por el mensaje del presidente y su grupo más cercano que festejaban los beneficios que permitirían al gobierno continuar siendo el topo infiltrado para destruir el Estado, invirtieron y resultaron damnificados>>. Mientras el estafador celebra la obtención rápida y fácil de pingües ganancias, sin mucha inversión ni esfuerzo; el estafado, deplorará su aventura de aspirar a la ganancia fácil, habrá perdido buena parte o la totalidad de su patrimonio y, su vida personal o familiar habrá cambiado de rumbo. El estafador verá con buenos ojos la destrucción del Estado en la medida en que sea útil para garantizarle impunidad por sus acciones delictivas encaminadas a la acumulación de riqueza. El estafado, necesitará de la presencia activa del Estado para buscar justicia y reparación del daño. Cuando en menos tiempo que el que se invierte en una jornada laboral normal, mediante el engaño, puede obtenerse una ganancia cercana a los cien millones de dólares, a costa de los incautos que creyeron en tu palabra, con toda razón puedes gritar a todo pulmón Viva la libertad ¡carajo! Si esta se concibe como forma ideal de acumular riqueza, estilo de vida y, meta de la existencia en este mundo; entonces, se afirmará que el Estado es cosa inútil y hay que destruirlo. Libertad para despojar de sus bienes a otros, sin sufrir consecuencias; es decir, impunemente.

Una filosofía personal de vida y ciertas condiciones materiales de existencia, brindan la posibilidad de concebir el mundo que se desearía, el tipo de sociedad que se quisiera construir. Los “otros”, los demás, el resto de las personas que forman el conglomerado social, están obligadas a trabajar para ganar lo que el estafador pretende volver a estafarles. Este es, con las variantes que cada realidad social en los distintos países ofrece, el sentido social que tiene el llamado “libertarismo” o anarcocapitalismo” o “tecnofascismo”, como ideología política que guía las intenciones del espectro ubicable, con diferencias de grado pero no de esencia, en la derecha, el conservadurismo y la ultraderecha, con sus nuevas facetas o denominaciones. El Estado, para ellos, es un estorbo, en la medida que limita “su libertad” para hacer negocio con los recursos de la naturaleza, los bienes materiales e intelectuales de otros y, el trabajo asalariado. La delincuencia organizada asume para sí, estas ideologías depredadoras de la población trabajadora y sus esfuerzos por la construcción de un mejor mundo para vivir.

Las repercusiones de la estafa provocada, directa o indirectamente, por la promoción de la criptomoneda $Libra por Javier Milei, aún están por verse y mostrar sus reales dimensiones. El diario New York Times publicó la nota “El líder argentino, en el punto de mira tras la caída de la criptomoneda que promovió”, en la que destaca un hecho que, ahora, se vuelve notorio: <<…la promoción de $Libra por parte de Milei fue sólo la última de una serie de medidas que ha tomado en paralelo con (el presidente estadunidense, Donald) Trump, y señaló como ejemplos que Milei retiró a Argentina de la Organización Mundial de la Salud a principios de este mes, y su personal ha dicho que el gobierno está examinando si retirarse del Acuerdo climático de París>>. (La Jornada: Se multiplican en Argentina las denuncias por criptofraude; lloverán demandas a Milei). La diferencia entre las memecoins patrocinadas por Trump y Milei es que la del magnate estadunidense ($TRUMP) se lanzó como un coleccionable antes de que asumiera el poder; la de Milei ($LIBRA) se promovió como una inversión para la economía argentina, con el respaldo del presidente. Siendo la primera un coleccionable, ha servido sólo para hacer ganar dinero a su promotor; la moneda no tiene ningún otro uso. La segunda, ha sido un mecanismo para defraudar incautos. Esto no significa que la primera esté exenta de esa posibilidad: <<Este especialista señala que con monedas como la de Trump “hacen una especie de timo”, en el que “la mandan hacer, intentan que su cotización se dispare” y “compran obviamente ellos los primeros”. “Compran por céntimos con la especulación y esperando que luego se dispare y tan pronto como suba mucho la cotización, venden todo y esa moneda desaparecerá”>>. (Así valoran los expertos $Trump, la ‘memecoin’ de Trump). El mecanismo puesto en práctica en Argentina es el mismo. Supo más el diablo, por viejo, que por diablo.

Tras su exteriorizada ideología libertaria, Milei vino a mostrar el cobre; hizo lo que realmente desea hacer cuando cree que nadie lo observa. Atendiendo a los hechos en que participan sus más conspicuos representantes en el mundo, el libertarismo como ideología, es una apología del crimen. Una actitud que trasluce deshonestidad intelectual y poco escrúpulo moral, es la que está dibujando al verdadero presidente que eligieron los argentinos. Independientemente del resultado que arrojen las investigaciones judiciales que han surgido en su contra, el destino político de Milei quedará casi exclusivamente en manos del sector de la población que, electoralmente, creyó en él. Argentina tendrá que “interiorizarse” sobre su permanencia en el cargo. En México (Opositores a AMLO celebran la victoria de Milei (msn.com)), poco se ha dicho sobre este asunto.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 21 de febrero de 2025.

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO