Antes que nada, he de decir no me siento identificado con Chumel Torres lo más mínimo, ni me parece la víctima de una terrible conspiración, ni pienso que lo que le ha ocurrido daña la libertad de expresión. Daña, eso sí, la agenda pública en contra de la discriminación. Como señaló irónicamente Álvaro Cueva en su aguda columna de esta semana, “Quiero felicitar públicamente a Chumel Torres y a todas las instancias políticas y empresariales que están detrás de él por el golpe maestro que acaban de dar. Se necesita ser un genio para aprovechar así un error y convertir al racismo y al clasismo en causas sociales, para destruir una institución tan importante como el Conapred y para que el mundo entero crea que el responsable de esto es Andrés Manuel López Obrador”. En efecto, el circo mediático que se vivió la semana pasada protagonizado por el “comediante” y la pareja presidencial se llevó entre las patas al Conapred y polarizó cada vez más al país en temas que no debieran generar controversias: el racismo y el clasismo existen y deben ser condenados. Como lo afirmé la semana pasada, las autoridades del Conapred no debieron organizar el foro donde estaba propuesto Torres pues me parecía que se banalizaría un tema que requiere toda la seriedad posible. Previo a conocer este foro, observé un fragmento de una entrevista realizada por el periodista argentino Marcelo Longobardi a Torres en CNN. Cuál sería mi sorpresa cuando me enteré la razón por la que Torres se convirtió en un personaje del tuiteo… Longobardi, no sin algo de desdén, le señaló que él había logrado a través de un tuit lo que el periodista había logrado en cuarenta años de trabajo: tener los reflectores, tener los seguidores. Por supuesto, me hice a la tarea de buscar el tuit para saber de qué estaban hablando: “Amlo propone ‘La Secretaría de la Honestidad’. Ojalá pronto proponga la Secretaría de Dejar de Mamar Tantísima Verga”. Tal tuit, en palabras del mismo Torres, fue “majadero, vulgar, desinformado, mordaz”, pero gustó a todos aquellos detractores de AMLO en la campaña política de 2012. Pienso que ahí está el detalle, el que este personaje haya catapultado y continuado su carrera a las costillas de AMLO (y de otros políticos, hay que reconocerlo) y que ha conseguido muchos seguidores en todos aquellos que odian al actual presidente. También, a partir de la vulgaridad, la procacidad, el fomento del racismo, la misoginia, el clasismo, la estulticia y la superficialidad, claves de mucha de la comicidad en nuestro país.

Como se vio, el foro organizado por Conapred se canceló, sea como ellos mismos argumentaron, por la reacción negativa en redes sociales, sea porque hubo presiones desde Presidencia. Como afirmó Álvaro Cueva, “¿Puede haber un manjar más suculento para la oposición que convencer a los mexicanos de que el presidente odia a todas estas personas tan vulnerables? Los enemigos de la Cuarta Transformación ya llevaban rato tentando a las autoridades en este sentido hasta que ellas mismas, a través del Conapred, en un arrebato de vanidad, decidieron jalar rating. ¿Cómo? Organizando un foro sobre los temas de moda: el racismo y el clasismo. ¿Por qué digo lo del arrebato de vanidad? Porque si esto hubiera sido de verdad, tal vez los temas hubieran sido otros y, lo más importante, los invitados hubieran sido grandes especialistas internacionales. Pero, no. Como si se hubiera tratado de un talk show, llamaron a puras figuras del espectáculo y, ¿por qué no?, a Chumel Torres para garantizar impacto. El señor es un éxito. Punto”. El impacto se dio, qué duda cabe, pero no como esperaba el Conapred.

Sin embargo, a instancias de Torres y de Maya Zapata y en conjunto con la organización Racismo.Mx, se desarrolló otro foro denominado “El Racismo no es un Chiste” y que fue transmitido por youtube hace unos días. El foro contó con la participación de Tenoch Huerta, actor y activista en contra del racismo; Jumko Ogata, escritora y activista por los derechos de las poblaciones afrodescendientes e indígenas en Oaxaca; Mariana Ríos, analista social y Federico Navarrete, académico del Instituto de Investigaciones Históricas y especialista en el tema del Racismo en México. Fue estupendo que se diera este foro, pues, a la par de que trascendió la superficialidad con la que podría haberse desarrollado el del Conapred, dejó en claro quién es Torres y quién más tiene voz en estos temas. Torres afirmó que fue educado en el humor de los Simpson, de SouthPark y de la Escuelita VIP… Huerta le dijo “Yo también me crié con esa comedia, pero carajo: fui a la universidad y puedo pensar un poco más y puedo empezar a cambiar mi discurso”. Eso le valió que los defensores de Torres le dijeran que había “discriminado” a los que no hubieran estudiado en la Universidad. Bueno, dejémonos de alquimias discursivas: a lo que se refiere Huerta es a que Torres, como mucha gente que está en medios de comunicación o en espacios públicos diversos, supuestamente habrían tenido una formación suficiente como para comprender las profundas implicaciones históricas, sociales y culturales que están detrás de la discriminación en cualquiera de sus facetas, como perfectamente dejó ver Federico Navarrete. ¿Que tundieron a Chumel Torres los compañeros? Bueno, creo que no necesitaron hacerlo. Torres se vapuleó a sí mismo.

Un punto importante que señaló Navarrete en el foro fue la importancia de instancias como el Conapred, aunque apuntó que tal Consejo ha tenido una actuación un tanto disímil en todo el tiempo de su existencia. Para empezar, Conapred nunca ha hecho recomendaciones a los medios de comunicación para evitar que exista discriminación en su programación. De hecho, afirmó que es necesario que se construyan instituciones con soportes jurídicos que les permitan actuar y tener una injerencia real en estos temas. Por supuesto que me ha parecido desafortunada la manera de abordar el asunto por parte de la Presidencia, pero pienso también que sí hay que evaluar la labor de estas instancias pues ya la organización del mismo foro deja mucho que desear. ¿Qué no se percataron de todas las implicaciones políticas, mediáticas y sociales que tendría una iniciativa como esa? ¿Es ingenuidad o mala fe?

A su vez, dos conceptos a discutir en este instante son el de la “censura” y el de la “libertad de expresión”. Al dar declaraciones Gutiérrez Mueller lo único que hizo fue victimizar a Torres y comprometer su posición como esposa del presidente, tenga o no una agenda específica en el poder. Lo mismo pasó con AMLO. Impregnaron el caso con un tufo a censura que jamás debió estar ahí. Sin embargo, Conapred fue quien decidió cancelar el foro, y la empresa HBO de suspender indefinidamente el programa de Torres en una acción que exhibe una hipocresía sin par. ¿Acaso no sabían quién era Chumel Torres antes de ofrecerle el espacio? ¿No revisaron su larga trayectoria de mensajes vulgares, racistas misóginos y clasistas (como recientemente el mundo de las redes exhibió)? Claro, vislumbraron un boicot a su plataforma y por eso decidieron eliminar el programa. ¿Censura?, es probable, pero es, a final de cuentas, como siempre hizo Televisa, Tv Azteca o MVS en el caso de Aristegui: autocensura, quizá a presión del poder, pero autocensura después de todo. Por otro lado, ¿es deseable que la libertad de expresión avale las bajezas de cualquier tipo que se puedan publicar en los espacios públicos? ¿Cualquiera puede decir lo que sea de cualquier otro sin que haya repercusiones? ¿Qué pasaría si Torres se paseara por el “barrio bravo” de Tepito gritando insultos y frases discriminatorias a todo el que se le cruce enfrente? ¿El que le dieran una paliza sería un tipo de censura? ¿Qué pasaría si una mujer morena se lo encontrara en el mercado y él le dijera “cuando cojes con un azteca entiendes por qué los mataron”? ¿O que la llamara “Barbie Oaxaqueña, barre, trapea, sacude como de verdad”? ¿Cómo reaccionarían amables lectores y lectoras? (lo entrecomillado, por cierto, son fragmentos de tuits de Torres) Siguiendo esta pobre interpretación de la libertad de expresión, habría que permitírselo. Por supuesto que no estoy de acuerdo. Es necesario ya que trascendamos a este tipo de personajes y que no justifiquemos su existencia solamente porque habla mal de AMLO. Detrás de productos como Chumel Torres y su justificación se ocultan actitudes terribles y vergonzosas de nuestro país: la ignorancia, el racismo, la misoginia, el culto a la estupidez y un largo etcétera que se han hecho evidentes tras este triste episodio, todo, sustentado en la libertad de expresión. ¡Vaya!