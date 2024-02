Liberan carretera México-Veracruz tras 39 horas de protesta para exigir agua potable en Santa Ana

Nicolás Bravo. Luego de 39 horas de bloqueo por parte de habitante de Santa Ana, inspectoría de este municipio, fue liberada la carretera federal 150 México-Veracruz, al alcanzarse acuerdos con personal de la Dirección General del Gobierno de Puebla, ya que el presidente municipal, Mario Ginés Hernández nunca se presentó a dialogar con los manifestantes.

Entre los acuerdos establecidos está el tema del agua potable, alumbrado público, seguridad y algunas obras, de esa manera la gente accedió a dejar libe el paso no sin antes advertir que si no se cumplen esos compromisos retomarán las movilizaciones, ya que en el pasado se hicieron acuerdos que no se cumplieron.

Al filo de las 7 y media de la noche de lunes llegaron los representantes del gobierno estatal para iniciar con el diálogo, donde los pobladores en protesta expresaron cada una de las problemáticas que vive la inspectoría, resaltando el tema del agua potable que desde mayo de 2023 dejaron de recibir al secarse el pozo que les surtía el líquido.

Hicieron saber que el alcalde Mario Ginés les prometió un pozo nuevo, así como dotarles de agua a través de pipas, lo que cumplió de manera parcial ya que en diciembre pasado suspendió la entrega del agua y a partir de entonces cada familia tiene que pagar hasta 4 mil pesos semanales para comprarla.

En cuanto al pozo nuevo, señalaron que se hizo la perforación, pero no completamente y el presidente se ha negado a continuar con la obra y el equipamiento, argumentando la falta de recursos económicos, así como no contar con el apoyo del gobierno del estado. Todo ello llevó a la gente a bloquear la carretera para exigir una solución inmediata.

Para solucionar esa situación se acordó que se seguirán enviando pipas con agua de lunes a viernes para que todos los vecinos puedan abastecerse, además de iniciar con las acciones para que el nuevo pozo pueda habilitarse lo más pronto posible.

De igual manera se les prometió que la Policía Municipal realizará rondines constantes en la inspectoría, para de ese modo reforzar la seguridad pública en Santa Ana. También se debe mejorar el tema del alumbrado publico ya que hay muy pocas lámparas y eso contribuye a la inseguridad.

Con estos compromisos la gente levantó su manifestación, lamentando que durante todo el tiempo de la protesta el presidente municipal no haya tenido la atención de acudir a dialogar con ellos, a pesar de que había todas las garantías para que se diera ese diálogo; para los manifestantes el alcalde demostró su falta de sensibilidad hacia las necesidades de sus gobernados.