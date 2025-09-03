Martes, septiembre 2, 2025
NoticiasEstado

Liberan a 130 normalistas de Teteles retenidas, tras quema de unidades del metrobús

Liberan a 130 normalistas de Teteles retenidas, tras quema de unidades del metrobús
Yadira Llaven Anzures

El gobierno del estado de Puebla informó la noche de este martes que fueron liberadas las 130 alumnas de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles, que estuvieron retenidas por cerca de cinco horas por la policía estatal, tras la quema de unidades del sistema de transporte público metrobus.

En un comunicado, la autoridad dijo que las investigaciones continúan para sancionar a los responsables de los daños al transporte público.

Expuso que las estudiantes accedieron a una revisión de sus autobuses, realizada bajo la supervisión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH).

Dijo que el operativo se llevó a cabo para verificar su integridad y prevenir el traslado de explosivos.

​Después de la inspección, precisó que las alumnas fueron liberadas. Ahora, el gobierno busca retomar el diálogo para atender sus demandas y llegar a acuerdos.

El gobierno del estado afirmó que respeta la libre manifestación, pero condenó los actos de vandalismo que afectan a la población.

Asimismo, reiteró que las estudiantes regresaron a sus hogares sin contratiempos y sin haber sido maltratadas.

“Las estudiantes no fueron trasladadas al Complejo de Seguridad C5, no hubo maltrato en la revisión y salieron en sus autobuses rumbo a su municipio de origen sin problema alguno”, afirmó.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel llama a filas a 60 mil reservistas para ocupar Gaza

La Jornada -
Europa Press Madrid. Las autoridades israelíes han empezado a llamar a filas este martes a 60 mil reservistas en medio de los planes del gobierno liderado...
Ciencia y tecnología

Un telescopio rectangular podría encontrar más rápido un ‘gemelo’ de la Tierra

La Jornada -
Madrid. Un grupo de astrofísicos defiende que los telescopios de espejo primario rectangular proporcionan un camino más claro para descubrir mundos habitables que otros...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Normalistas retenidos en autobuses sobre el bulevar 5 de Mayo por autoridades se dirigen ya a sus “municipios de origen” 

Isaí Pérez Guarneros -
Un total de 140 estudiantes de la Normal Carmen Serdán de Teteles Ávila Castillo, en Puebla, y 35 alumnos de la Normal Rural Isidro...
00:01:39

Versión del gobierno apunta que normalistas y encapuchados prendieron fuego a unidades del RUTA

Yadira Llaven Anzures -
Según versión oficial de gobierno del estado de Puebla, hay elementos gráficos y testimoniales para sostener que fueron estudiantes de la Escuela Normal Rural...

Queman autobús de RUTA cerca de Casa Aguayo entorno a una marcha de normalistas de Teteles

Martín Hernández Alcántara -
Hay en estos momentos una situación de alta tensión en el Bulevar Héroes del Cinco de Mayo, en las inmediaciones de Casa Aguayo, donde...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025