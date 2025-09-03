Liberan a 130 normalistas de Teteles retenidas, tras quema de unidades del metrobús

El gobierno del estado de Puebla informó la noche de este martes que fueron liberadas las 130 alumnas de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles, que estuvieron retenidas por cerca de cinco horas por la policía estatal, tras la quema de unidades del sistema de transporte público metrobus.

En un comunicado, la autoridad dijo que las investigaciones continúan para sancionar a los responsables de los daños al transporte público.

Expuso que las estudiantes accedieron a una revisión de sus autobuses, realizada bajo la supervisión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH).

Dijo que el operativo se llevó a cabo para verificar su integridad y prevenir el traslado de explosivos.

​Después de la inspección, precisó que las alumnas fueron liberadas. Ahora, el gobierno busca retomar el diálogo para atender sus demandas y llegar a acuerdos.

​El gobierno del estado afirmó que respeta la libre manifestación, pero condenó los actos de vandalismo que afectan a la población.

Asimismo, reiteró que las estudiantes regresaron a sus hogares sin contratiempos y sin haber sido maltratadas.