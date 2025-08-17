Liberación femenina, monólogo de reflexión sin géneros, alista nueva función

Liberación femenina como un cuestionamiento sobre las libertades, aparentes o no, conseguidas por las mujeres. También, como un llamado para sentir orgullo por lo logrado, más allá de las convenciones sociales. Planteada no como un discurso exclusivo para mujeres sino para cualquier persona que quiera cuestionar la condición actual del género, en donde asuntos como la violencia, la desigualdad, la rudeza o la segregación no están exentas.

Con la advertencia de que no se trata de un monólogo que “ataque a los hombres”, su protagonista Graciela Blanco prepara una nueva función de esta pieza programada para el viernes 29 de agosto en El Breve Espacio, a las 19 horas.

La obra que resultó del trabajo establecido en 2024 con Jessica Torrijos, una standupera argentina con quien Chela Heart, apelativo artístico de la actriz, productora y directora tomó un taller tiempo atrás, ha tenido ya varias funciones que han ido evolucionando con públicos distintos que han abrazado a uno o varios de los cinco personajes que aparecen en escena, con pruebas sobre qué hacer o no hacer en el escenario, con improvisaciones que la han llevado a conectarse más con el público y con una mayor consciencia sobre lo que significa el monólogo final sobre la vida personal de la actriz y de las mujeres que la rodean.

Liberación femenina, señala Chela Heart durante una entrevista, es una obra para pensar, no obstante cada uno de los espectadores se lleva lo que necesita de ella.

“Pienso que nada es azar, por lo que esta obra bendita me ha dejado muchos frutos: un crecimiento de pasos adelantados, aceptación a mí misma y a mi situación para desdramatizar esa realidad y verla desde el lado divertido, desde una risa honesta, sin burla sino como una forma de aprendizaje”, señala la actriz.

Completa que como le permite ver el clown, disciplina que aprende y lleva de la mano con la reconocida artista de la disciplina Vanesa Nieto, este le propone un conflicto para resolver. “Creo que somos clown en la vida y siempre tenemos que resolver un conflicto; el mío, es ahora resolver cómo hacer para que llegue el público”, dice animada.

Continúa que como dice otro buen amigo, el creador de teatro cabaret Jorge Vértiz, basta con que una sola persona asista a la función para continuar con ella, pues es seguro que tomó su tiempo, sus recursos y su espacio, para dedicarlo a quien se monta en el escenario. “Yo me pongo este reto de salirme de mi zona de confort y llegar a más, al público que alcance con la publicidad y con la comunicación de boca en boca”, acota la productora de la obra.

Indica que esta pieza escrita por Jessica Torrijos ha sido un descubrimiento para ella: el saber de la poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, de las mujeres de los años 40 y 70 del siglo anterior, dos generaciones distintas que representan a las abuelas y a las madres, y el ver cómo es la época actual, para notar cuáles son las coincidencias y cuáles las diferencias entre mujeres de distintas épocas en asuntos como la sexualidad, la familia, la individualidad, el trabajo, la educación o la maternidad. “Es volverme a preguntar qué ha cambiado, porque creo que siempre se actualizan asuntos como la discriminación, el racismo, el clasismo o la falta de equidad”, reflexiona Chela Heart, convencida de que esos son temas aun no superados socialmente.

Liberación femenina alista su próxima función para el viernes 29 de agosto en El Breve Espacio -7 Norte número 8, Centro Histórico-, a las 19 horas. El costo del boleto es de 200 pesos, pero en preventa, que aplica hasta el 19 de agosto, es de 150 pesos. Para reservar se puede escribir a https://www.facebook.com/share/1LPvmBMr8D/?mibextid=wwXIfr