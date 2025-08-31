Activistas prometen reparar la fuente de San Miguel; fueron liberadas por la FGR

Alrededor de las 14:20 horas de este domingo, la Fiscalía General de la República (FGR) liberó a las cuatro jóvenes detenidas por su presunta participación en los daños a la fuente de San Miguel, ubicada en el zócalo de la capital poblana, durante la manifestación realizada con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

El abogado de las detenidas, Iván Michelle Díaz, informó que la liberación se logró bajo la figura del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este contexto, aseguró que se llegó a un acuerdo de reparación del daño para evitar la prisión preventiva.

Además, queda pendiente que en las próximas 48 horas se defina la situación jurídica de las jóvenes por la denuncia presentada por la gerencia del Centro Histórico de la capital en la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE).

En relación con la detención, las jóvenes fueron trasladadas la tarde-noche del sábado a las instalaciones de la FGR en la Recta a Cholula. Allí se les notificó que el daño causado a la fuente del zócalo podría constituir una violación a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Cabe destacar que los daños al patrimonio histórico están contemplados en el Código Penal Federal con sanciones que van de 1 a 12 años de prisión, dependiendo de la gravedad, además de multas que oscilan entre mil y 3 mil salarios mínimos.

Sin embargo, durante la audiencia de imputación, el abogado Díaz argumentó que los hechos ocurrieron en el contexto de una manifestación, lo que abrió la posibilidad de un acuerdo reparatorio, finalmente aceptado por las partes.

Será el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) la institución encargada de evaluar los daños y supervisar la reparación, garantizando así el cumplimiento del compromiso asumido.

De forma paralela, el abogado anunció que interpondrán denuncias contra agentes de la Policía Municipal y Estatal por presuntos actos de abuso de autoridad y agresiones cometidas durante la detención de las jóvenes.

En este escenario, aún está por resolverse la denuncia presentada por la gerente del Centro Histórico, Aimée Guerra, ante la FGE, cuya definición deberá conocerse en un plazo máximo de 48 horas.

Finalmente, las familias de las jóvenes informaron que este lunes ofrecerán una conferencia de prensa junto a la activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia contra el acoso digital en México, con el fin de dar a conocer los siguientes pasos en la defensa legal de las detenidas.