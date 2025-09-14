Leyes de participación, revocación, ganadera y renovación del titular de la ASE, en agenda del Congreso: García

Las reformas en las leyes de Participación Ciudadana, Revocación de Mandato, la Ley Ganadera y la elección del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) se perfilan como los temas centrales que el Congreso del Estado de Puebla discutirá durante el primer periodo ordinario del segundo año de la LXII Legislatura, según informó la presidenta del Congreso, Laura Artemisa García Chávez.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en julio que Puebla incorpore la revocación de mandato del gobernador a su Constitución local, tras conceder un amparo a ciudadanos que exhibieron omisión legislativa. Derivado de este fallo, se prevé la discusión sobre la Ley de Revocación de Mandato, a partir de la iniciativa impulsada por el diputado local Julio Miguel Huerta López (Morena), la cual exige que el 10 por ciento de la lista nominal — en la mitad más uno de la representatividad territorial— sea requisito mínimo para solicitar la revocación. Además, la propuesta establece que el proceso solo será vinculante si participa al menos 40 por ciento del electorado, junto con disposiciones para asegurar neutralidad, restringir el uso de recursos públicos y garantizar equidad en la difusión y la propaganda.

La presidenta del Congreso estimó que la nueva Ley de Revocación de Mandato podría entrar en vigor en el proceso electoral de 2027, lo que implicará que el Instituto Electoral del Estado (IEE) asuma facultades adicionales. García Chávez señaló que para facilitar la construcción de consensos, el Congreso abrirá foros de consulta a organismos civiles, académicos y a los propios legisladores.

Simultáneamente, la Ley de Participación Ciudadana será discutida con distintos enfoques. La iniciativa presentada por la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) plantea formas de democracia directa como la iniciativa popular, referendos, plebiscitos, consultas y revocación de mandato, e impulsa la institucionalización de los consejos de participación ciudadana. La propuesta reconoce el derecho de la comunidad a incidir en la planeación, ejecución y evaluación de políticas públicas, fomentando una democracia más cercana y corresponsable.

Organizaciones sociales y universidades, encabezadas por la Universidad Iberoamericana Puebla, han presentado sus propias iniciativas, demandando incluir 16 mecanismos de intervención social, entre ellos audiencias públicas, cabildo abierto, presupuesto participativo, parlamento abierto y mecanismos para niñas, niños y adolescentes. Destacan que Puebla carece de legislación específica y permanece rezagada en participación ciudadana, junto con entidades como Campeche, Estado de México y San Luis Potosí.

Por otra parte, la reforma a la Ley Ganadera se mantiene en la agenda, tras la realización de foros que culminaron el 11 de septiembre. Pavel Gaspar Ramírez, impulsor de la enmienda, sostuvo que busca inhibir la comercialización de ganado robado procedente de otros estados y fortalecer la sanidad animal, “blindando” las operaciones pecuarias en la entidad.

En octubre, el Congreso emitirá la convocatoria para seleccionar al nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado. Actualmente, Francisco Fidel Teomitzi Sánchez, encargado de despacho, puede participar en el proceso, según confirmó García Chávez. Ante la falta de un titular definitivo, la presidenta remarcó la urgencia de que la LXII Legislatura concrete la designación por medio de un proceso abierto y público.

