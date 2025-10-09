Leyendas tradicionales de Día de muertos cobrarán vida en 7 museos de Puebla

Leyendas nutridas desde la tradición oral que tienen que ver con los espacios y los contextos donde se desarrollan: el diablito que descansa en la iglesia de San Miguel de Cholula; la vida conventual de mujeres novohispanas que vivían bajo el claustro, con rígidas normas y sin contacto con la vida exterior; una niña que invita jugar mientras se desvanece entre los pasillos y anchas paredes de un antiguo hospital; catrinas elegantes que se pasean por las antiguas casonas donde habitaban; y el antiguo dolor de la Cihuacoatl que todavía, según se cuenta en los pueblos y ciudades, deja en el aire el grito dedicado a los hijos que ella misma asesinó, por despecho del hombre español que la cambió por otra.

Pensadas para fomentar el patrimonio inmaterial que resguardan, estas y otras historias serán contadas y dramatizadas en siete de los 21 museos como parte del programa Historias y leyendas en Museos Puebla que será del 12 de octubre al 4 de noviembre.

Se trata, señaló la directora del Organismo Público Descentralizado Museos Puebla, Josefina Farfán, de un proyecto que contempla la realización de recorridos dramatizados y en otros casos guiados en San Pedro Museo de Arte, Museo ex convento de Santa Rosa, la Constancia Mexicana, Museo Regional de la Revolución Mexicana Casa de los Hermanos Serdán, Museo Regional de Cholula, Museo Taller Erasto Cortés y Biblioteca Palafoxiana, éstos dos últimos contenidos en el llamado complejo palafoxiano.

Además de los recorridos, la funcionaria estatal refirió que en cada uno de los 21 recintos de Museos Puebla se montarán los tradicionales altares de muertos, mismos que serán montados por el propio personal, quienes dispondrán de sus recursos para hacerlo.

“Con menos estamos haciendo más. Aquí se ha conjuntado un equipo con las compañías teatrales -como Omnia- y personal de Museos Puebla (…) eso obviamente baja muchos costos, por lo que es mínimo y lo podemos generar con ingresos propios”, dijo a pregunta expresa.

Detalló que los recorridos dramatizados tendrán por costo el mismo monto que el público paga para acceder a cada uno de los museos. En su caso, si los actos perfomáticos presentan en domingo, éstos serán gratuitos como gratuita es la entrada a los recintos. Si son los días martes, en cambio, habrá descuentos aplicables como lo marca la norma estatal a estudiantes, maestros o adultos mayores con credencial.

Ejemplo de ello, confió Rosario Vega Briones, directora del Museo Regional de Cholula, serán las series de recorridos dramatizados que se ofrecerán en este recinto, un antiguo sanatorio psiquiátrico de la virgen de Guadalupe dirigido por la orden de san Juan de dios, desde 1910 y hasta 2013, cuando fue cerrado y convertido en el actual museo.

“En el antiguo hospital psiquiátrico habitaron muchos pacientes, cuyas historias entrañables aún viven en cada uno de los espacios del museo donde se cuenta que, después de las 12 de la noche, aún transitan las almas que habitaron ahí”, contó la funcionaria estatal.

Continuó que desde el próximo domingo 12 de octubre, a las 20 y 22 horas, los largos pasillos y anchos jardines de este edificio ubicado en las faldas de la Gran Pirámide de Cholula, serán los escenarios de las historias y leyendas que se contarán: la del Charro Negro, la de la Llorona, la del diablito que se encuentra sujeto en el templo de San Miguel o la de las Muñecas, esta última desarrollada en los amplios jardines que son de por sí oscuros y deshabitados.

Por último, Óscar Alejo, director de Gestión cultural de Museos Puebla, destacó que dicho programa busca, más que rescatar, difundir y fortalecer el patrimonio cultural inmaterial, aquel que ha sido traspasado de forma oral, de generación en generación, y que no necesariamente es avalado por la academia.

Los detalles, horarios y sedes del programa Historias y leyendas en Museos Puebla se darán a conocer en las redes sociales del OPD en Instagram, X y Facebook.