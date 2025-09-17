Miércoles, septiembre 17, 2025
Comisión aprueba reforma para garantizar una silla con respaldo a servidores públicos estatales y del ayuntamiento de Puebla

Comisión legislativa aprueba proyecto de reforma para garantizar que todo trabajador del estado y municipio de Puebla cuente con silla
Efraín Núñez

Integrantes de la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social del Congreso del estado aprobaron este miércoles el proyecto de la llamada “Ley Silla”, misma que obliga a los titulares del gobierno estatal y del ayuntamiento de la ciudad de Puebla a proporcionar asientos adecuados a todos los trabajadores bajo su régimen, tanto en dependencias estatales como municipales.

La medida, que será puesta a consideración del pleno este jueves, implica que los empleados al servicio del estado y la capital podrán contar con un número suficiente de sillas con respaldo, a disposición de todo el personal, para el desempeño de sus funciones y para el descanso periódico. La reforma, impulsada por el diputado Jaime Aureoles Barroeta de la bancada de Morena, será turnada al pleno este jueves para su discusión y posible aprobación final.

Los integrantes de la comisión afirmaron que esta disposición contribuye a la construcción de un trabajo digno y fortalece otras demandas del sector laboral, como el acceso a un salario suficiente, la igualdad salarial y el respeto pleno a los derechos humanos de las personas trabajadoras.

En la misma sesión, se avaló una reforma a la Ley estatal de Salud y a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado, la cual obliga a instalar cambiadores de pañales en los sanitarios de hombres y mujeres de establecimientos públicos y centros de trabajo, promoviendo la igualdad de género y el bienestar familiar. Esta disposición busca facilitar el cuidado de infantes y garantizar condiciones adecuadas de higiene para todos los sectores de la población, rompiendo barreras que tradicionalmente han recaído sobre las mujeres.

