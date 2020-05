Ley educativa 2020 y polarización social

Puedo percibir con desagrado que a través de las redes sociales se está generando un proceso de discusión alrededor de la nueva Ley de Educación del Estado de Puebla (LEEP), en un momento en el que nos enfrentamos a una crisis sin precedentes en el ámbito de la salud pública mundial por la pandemia de COVID-19, provocada por el nuevo coronavirus SARS CoV-2 y una necesidad sin precedentes de establecer medidas de control sanitario que abarcan las esferas psicológicas, sociales, económicas y políticas.

Mi visión del proceso educativo es muy parcial y en efecto de una ignorancia casi total, limitada a la lectura del artículo tercero de la constitución mexicana, el haber sido docente en una escuela particular; como maestro hora clase la entonces Escuela de Medicina, hace ya algunos años; haber dado clases en una universidad particular y un sinnúmero de pláticas y conferencias concernientes a mi actividad profesional como médico.

Veo también con preocupación el panorama académico de mis dos hijos ante fenómenos de una complejidad extrema, teniendo totalmente fuera de control, las bases de lo que en un momento podría considerar el llenar la aspiración de una óptima formación para que alcancen lo que desde mi particular punto de vista constituye una meta enfocada simple y llanamente a que sean felices en la vida.

Lo primero que he de expresar es que no he leído la nueva ley. Esto me descalifica totalmente para emitir una opinión; pero sí puedo expresar puntos de vista bastante simples que cualquiera puede valorar, considerando por supuesto que no se trata de acentuar una discusión que es muy desgastante en la esfera emocional, precisamente por polarización social que se ha generado ante el actuar del nuevo gobierno encabezado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En primer lugar me he de limitar a un ensayo simple de matemáticas básicas. Si una escuela cobrase mil pesos mensuales por alumno y tuviese inscritos a mil alumnos, una multiplicación de mil por mil nos da como resultado un millón de pesos al mes. Por supuesto, muchas escuelas sobrepasan estas cifras, lo que nos lleva a la conclusión de que la educación particular en este momento constituye un negocio multimillonario, lo que se ha reflejado actualmente en el surgimiento de un número impresionante de escuelas y universidades que son adaptadas, no solamente en lugares inapropiados como casas de tipo habitacional sino incluso en espacios sin las mínimas normas de seguridad y funcionabilidad.

Por otro lado y hablando en términos de una experiencia personal, todas las veces en la que me he desempeñado como docente en el ámbito de la educación privada recibí pagos verdaderamente risibles en cantidad. Homines dum docent discunt es una frase atribuida a Lucio Anneo Séneca​ (4 antes de la era común – 65 de la era común) quien en su calidad de orador, político y filósofo romano planteaba a través de esta cita que “Los hombres aprenden mientras enseñan” y en efecto, la docencia es noble en este sentido pues obliga a investigar, leer, estudiar y prepararse cotidianamente; pero esto es aprovechado por aquellos promotores de la educación particular pagando poco y exigiendo mucho, en un proceso de verdadera explotación que llega a ser literalmente vergonzoso.

No es que adopte una postura que plenamente descalifique a las instituciones que cobran por brindar enseñanza; pero sí considero que es determinante defender la educación pública, que es un bien al que todos debemos tener derecho. Tampoco es la intensión provocar enfrentamientos para acentuar discusiones que llegan a ser estériles, pues no se saca, a final de cuentas, un provecho que permita valorar el fenómeno educativo desde un punto de vista equitativo y formal.

El Estado, como ente gubernamental debe plantear un modelo de educación que sea universal (de ahí el término “universidad”); laica es decir, sin orientación religiosa; pública, para que se acomode a cualquier persona y gratuita, de modo que sea asequible para quien desee acceder a ella. Esta postura se plantea en países desarrollados como Alemania, donde casi no existen universidades privadas, excepto algunas que ofrecen estudios de nivel de doctorado y definitivamente todas las públicas, que brindan muy altos niveles académicos.

El horizonte de descalificación que se está llevando a cabo hacia la Secretaría de Educación Pública (SEP), sin haber analizado detenidamente esta ley, es algo literalmente irresponsable. Tampoco se puede establecer una defensa a ultranza de la SEP ni de las autoridades que la conforman, en un momento en el que, sometidos bajo el temor de llegar a padecer COVID-19, se ponga en alto riesgo la vida, con esta crisis que abraca todos los aspectos de nuestra vida. Es necesario pues, analizar lo que sucede y por supuesto, manifestar una opinión razonada de lo que percibimos. No hacerlo así representa una actitud verdaderamente nociva para el bien individual y por supuesto, para buscar alcanzar el bienestar de la colectividad nacional.