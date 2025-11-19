Miércoles, noviembre 19, 2025
Ley de Participación Ciudadana y revocación de mandato se discutirán en enero: Gaspar

El presidente del Congreso local afirmó que el tema ya no saldrá este año porque se requiere socializarlo con diferentes sectores y universidades

Discusión de la Ley de Participación Ciudadana y la revocación de mandato en Puebla será hasta el periodo ordinario que inicia en enero de 2026
Efraín Núñez

El presidente del Congreso del estado, Pavel Gaspar Ramírez, afirmó que la Ley de Participación Ciudadana y la revocación de mandato serán discutidas durante el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en enero de 2026. Explicó que es indispensable realizar una amplia socialización y análisis con especialistas y universidades antes de legislar al respecto.

Gaspar Ramírez señaló que estos temas no se abordarán este año en el Congreso, ya que deben someterse a consulta y discusión con diversos sectores sociales y académicos, lo cual requiere tiempo para garantizar su adecuada integración “El próximo año haremos las mesas. Debemos socializarlo con los diferentes sectores y universidades”, indicó el legislador, quien encabeza el órgano legislativo estatal.

Cabe recordar que la expresidenta de la actual legislatura, Laura Artemisa García Chávez, había anunciado en septiembre pasado que iniciarían foros para concretar la Ley de Participación Ciudadana. Sin embargo, estos no se realizaron y, tras dejar su curul en octubre, el tema fue pospuesto hasta el siguiente periodo.

En julio pasado, Arturo Mendoza, representante del Colectivo Hermanos Serdán, recordó que una sentencia reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a los congresos estatales a legislar sobre la revocación de mandato. Destacó que dicho fallo crea un precedente jurídico que deberán atender todas las entidades que carecen de legislación específica, excluyendo únicamente a Oaxaca y otro estado donde ya existe normatividad, lo que abre la puerta para que la ciudadanía demande la adecuación de marcos legales en el resto del país.

Durante una rueda de prensa realizada ese mes, Mendoza —quien promovió el amparo que originó la sentencia— recalcó que aunque la Corte no fijó un plazo perentorio para que el Congreso de Puebla legisle el tema, consideró razonable que se aborde en los próximos 90 días luego de la emisión de la resolución.

