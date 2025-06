Ley contra la discriminación no funciona, es burocrática; es necesario abrogarla: Jaime López, diputado federal por Morena

La ley para erradicar y prevenir la discriminación en Puebla debe abrogarse por su ineficacia y exceso de burocracia, advirtió Jaime López Vela, presidente de la Comisión de Diversidad en la Cámara de Diputados. El legislador federal por Morena señaló que más de 100 denuncias de discriminación no han avanzado en la entidad debido a las trabas administrativas de la normatividad vigente.

Durante una conferencia de prensa posterior a su participación en la marcha del orgullo LGBTTTIQ en Puebla, López Vela instó al Congreso local a legislar una nueva ley en la materia. Destacó que la diputada Gabriela Chumacero Rodríguez ya presentó una propuesta para sustituir la legislación actual, la cual, afirmó, no ha sido operativa ni ha permitido atender las denuncias de la ciudadanía.

El diputado subrayó que la principal deficiencia de la ley radica en que obliga a quienes buscan protección a pasar por una serie de comités preestablecidos, mecanismos que en la práctica no funcionan y han impedido atender 113 agresiones contra miembros de la comunidad en Puebla.

Desde la Cámara de Diputados, informó, se impulsan dos reformas clave: una para reconocer el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la igualdad sustantiva para la diversidad sexual y de género, y otra para garantizar la igualdad y la no discriminación por orientación sexual, identidad de género y características sexuales.

En otro tema, López Vela citó datos del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida), que reporta 7 mil casos de personas con VIH en Puebla y más de 170 muertes en los últimos años, subrayando la urgencia de políticas públicas efectivas en materia de salud y derechos humanos.

Expuso que la importancia de la ley para prevenir y erradicar la discriminación también radica en que se establezcan acciones concretas en contra la estigmatización de las personas de la comunidad LGBTTTIQ que viven con VIH sida.

“El problema del VIH tiene que ver con la estigmatización. El problema que enfrenta nuestra comunidad es la imposibilidad de salir del clóset. Y de poder asumir una identidad distinta a la que se expresa generalmente. La problemática tiene que ver con que no salgo del clóset y por lo tanto no sé que pertenezco a la población más afectada por la epidemia y no me acerco de la manera más oportuna a los servicios de salud”, expuso.