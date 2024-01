Leviatán ya parió

Oscar Ochoa

Desde que Javier Milei asumió la presidencia en Argentina las redes sociales se han visto invadidas por un meme con la fotografía de este personaje de rostro iracundo, acompañada de una frase que Gramsci escribiera cuando el ascenso del fascismo “El viejo mundo muere. El nuevo se tarda en aparecer. Y en este claroscuro surgen los monstruos”. Pero lo interesante es la asistencia de algunos jefes de Estado progresistas que salieron en la foto conversando con testaferros del mundo libre y occidental: Gabriel Boric saludando a Volodymyr Zelensky es un ejemplo claro; y otros nefastos que aparecieron en este espectáculo fueron el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y el presidente de la organización española de ultraderecha VOX, Santiago Abascal.

Los monstruos aparecieron de la mano de los “ídolos liberales” que juran defender a los de abajo, cuando todos sabemos que la realidad es otra. Tantos liberales, tantos despojos y muertes; tantos conservadores, tantas muertes y desapariciones; tantos gobernantes, tanta miseria.

Sin embargo, hay un vacío al que no hacen referencia ni el meme, ni las fotos de la toma presidencial de Milei, y es a lo que Gramsci dedica gran parte de su vida: a evidenciar que en ese claroscuro también nacen esos a los que historia y memoria nombra héroes, conservando en algunos casos sus nombres o sus imágenes.

- Advertisement -

El Estado, desde su aparición, es una junta de gobierno que simula el bien para todos, cuando la historia necia nos indica el beneficio que representa para las élites gobernantes detentar los poderes de estas formaciones sociales, económicas, históricas, políticas y culturales. No obstante, la nueva fase de articulación de los Estados con el capitalismo global, macrocriminalidad y acumulación militarizada, son las dos fuerzas que ahora le dan vida y muerte a los Estados nacionales.

Thomas Hobbes nombró al Estado nación Leviatán, como una metáfora que esconde el imaginario básico de toda sociedad proyectando la armonía y cohesión de todos los cuerpos en un gran cuerpo, monstruoso y despiadado que controla-sojuzga-desecha aquellos elementos que causan conflicto al interior. Sin embargo, otros tipos de análisis posteriores demostrarían que el conflicto es inherente a todo sistema, y que lejos de amenazar, lo dinamizan e incluso lo renuevan. En este sentido es que hablamos de las dos nuevas criaturas que el Estado, el Leviatán, ha parido la macrocriminalidad y la acumulación militarizada, ambas interrelacionadas por las razones económicas y de Estado que las ponen en funcionamiento.

Ambas tendencias son resultado de las contradicciones que al interior del Estado nación capitalista han germinado con la fase neoliberal. La macrocriminalidad surgió desde la Segunda Guerra Mundial como resultado de la nueva geopolítica en ciertas regiones periféricas del orbe, concentrándose en élites políticas y económicas; mientras que la nueva forma de acumulación, militarizada, obedece a los requerimientos básicos para el avance del capitalismo global ante la caída de las tasas de ganancia, la pérdida de la hegemonía estadunidense y el desgaste de la democracia liberal que cada vez deja más en claro que es un instrumento de las clases gobernantes.

- Advertisement -

En el claroscuro que ahora cubre todo el orbe, no podemos olvidar a los pueblos palestino, kurdo, haitiano, guerrerense, michoacano, oaxaqueño chiapaneco, etc. porque son ellos los que siempre han vivido bajo la bota de monstruos del fascismo e ídolos liberales que de igual forma despojan, asesinan, encarcelan, exilian a todo el que se opone.

Leviatán ya parió, y sus criaturas lo están devorando para dar paso a nuevos monstruos, pero no olvidemos que en esas penumbras hay nuevas reconfiguraciones de lo social, nuevas socializaciones y formas de darle sentido al mundo, mismas que están desafiando a los conservadores de ultraderecha y liberales capitalistas disfrazados de izquierda, que por igual obedecen tanto al capital trasnacional que al doméstico. No olvidemos que la rebeldía no tiene partido, gobierno, ni sistema opresor al cual defender, salvo la libertad colectiva, asumir la responsabilidad de cambiar el mundo.

No existe el número 13

Nos lo saltamos. Es miedo supersticioso o es transgresión contra el fatalismo; pero es también la tonta alegría que ante la suma de derrotas que reciben los pueblos y sus organizaciones, sea por guerra con bombardeos o con las ilusiones venenosas que emanan de pantallas digitales que padecemos, nos levantamos a medio metro de la tierra o a la altura de sus volcanes, montañas y cielos.

El mundo del capital mundial o global, conducido al modo de la estrategia neoliberal trajo derrotas sindicales, nacionales, partidistas y político militares a los pueblos Pero siempre renació una flor en el desierto: la juventud rebelde, los pueblos originarios ancestrales, las contraculturas, las mujeres en lucha, todas y cada uno a su manera cruzaron los miedos que trajo la represión, la guerra, el desprecio, el racismo, el ninguneo.

Tantas veces se volvieron oleajes detenidos con los diques del capitalismo, sus Estados y sus medios. Grandes mordidas les ha dado la moda mercantil, la absorción institucional clientelista y la muy vigente fragmentación de las diversas rebeldías y rabias, que solas y sin autocrítica y sin memoria no la hacen, que confunden o parcializan al enemigo, que se olvidan de la lucha de clases y su necesaria combinación en la unidad de lo diverso, en la diversidad que busca unirse en objetivos comunes.

Los localismos de las resistencias sin articularse son tan duros como el gremialismo; los tribalismos asustan hasta darles miedo la tribu hermana que actúa a su modo y a su tiempo; los modelos autoproclamados como vanguardia se dirigen al vacío o al aislamiento. La memoria de mi rebeldía y mi rabia, se vuelve autoconsumo y no se disuelve se hace grumos y se atora en el pescuezo y sus voces se pierden veloces. Se olvida la lucha histórica de los pueblos, se la borra desde arriba y se desprecia en el inmediatismo del consumo, del emprendurismo, del yo soy quien soy y no me parezco a nadie.

Pero hay la contracorriente al derrotismo que a veces se sobrevalora como triunfalismo y vanguardismo. Es la corriente del pueblo profundo, en nuestro caso un México profundo que habla y actúa con perseverancia y está como semilla de la vida en comunidades, barrios, corrientes obreras, estudiantiles, campesinas, culturales y de mujeres que se unen para defenderse no para aguantar. Aquí lo hemos repetido: la resistencia activa no es aguante.

Las y los rebeldes son menos y son volátiles, van y vuelven a la hora de los estallidos, muchos de solidaridad, pero es cierto que muchos de ciego activismo sin construcción ni de comunidades de lucha, ni de fuerza social y mucho menos de movimiento político social organizado con horizonte nacional e internacionalista y con carácter revolucionario.

Todas esas construcciones o tejidos exigen preparación, pensamiento crítico, conciencia de clase. Necesitan del esfuerzo de hacerse soberanos en sus decisiones. Críticos y autocríticos de sus acciones y fraternos reconstructores de memoria, de proyectos y de fuerzas derrotadas en los intentos. Quienes así construyen son vistos por los voceros dominantes del momento como atrasados, enamorados del trabajo hormiga, atentos con exageración a las enseñanzas revolucionarias y por lo tanto considerados dogmáticos. Y en ocasiones no carecen de tino esos apodos, y hay razones para que los desprecien y para atacarlos cuando van naciendo. Es necesario aprender y desaprender de la fuerza y las debilidades de neoliberales, progresistas, derechistas y macro criminales que intentan cubrir o reparar los hoyos negros del sistema capitalista de explotación, despojos, opresiones, discriminación y depredación. Es necesario porque parece un gran número 13 a quienes no analizan y construyen en condiciones extraordinarias y no saben por qué siempre la mayoría pierde y el capitalismo gana y gana.

Así el mundo, así el México actual que queremos cambiar.

El pueblo trabajador y sus raíces en pueblos y comunidades en lucha aprenden en la acción consciente y organizada a desprenderse del miedo a la derrota, resurge de ella con la voluntad de lucha y la capacidad de vencer como el viejo topo. Y así vamos con nuestras propias piernas ¡Hasta la victoria!… ¡Siempre!

TONI NEGRI

Alberto Hijar Serrano

Con pesar comunico la muerte de Toni Negri a sus 90 años de edad.

Conmocionó la crítica histórica con Imperio en colaboración con el gringo Michael Hardt. Descubrieron que el imperialismo no es la fase superior del capitalismo sino la globalización imperialista. Alternativa al oportunismo decadente de los partidos políticos financiados generosamente por el Estado, es el ascenso de la multitud a cambio del fin del proletariado desorganizado por la electrónica, la repartición mundial de la industria, el dominio transnacional del capital financiero y la migración forzada de millones de desempleados. Lo común suele limitarse a proyectos de pueblos colonizados y la destrucción de sindicatos y centrales obreras, impide la conciencia proletaria.

Los marxistas leninistas comodinos lo atacan al no asumir la urgencia de un marxismo revolucionario. Por tanto, el Taller de Construcción del Socialismo nació y creció como praxis revolucionaria ampliada con el Frente Antiimperialista promovido por organizaciones de Italia y de Austria con encuentros en Asís, Montenegro y una gira por el País Vasco promoviendo Nuestras Montañas son las Masas, título independiente de las conferencias del Comandante Salvador Cayetano Carpio “Marcial”, al Comando Central de las Fuerzas Populares de Liberación como línea para la Guerra Popular Prolongada en Centroamérica y lo que siguiera. Un reformismo de nuevo tipo encabezado por los gobiernos de Cuba y Nicaragua acosados por los bloqueos imperialistas y en busca de acuerdos y convenios con gobiernos burgueses invitados por el gobierno de Salinas de Gortari en Contadora y hasta los Acuerdos de Chapultepec para firmar una paz imposible, motivaron la prisión de Marcial en Nicaragua, el asesinato de la Comandante Ana María y el suicidio del Comandante Marcial. Las firmas de Chapultepec resultaron contrarevolucionarias incluyendo una campaña de desprestigio contra Salvador Cayetano Carpio.

La cuestión nacional fue asumida por el TACOSO como prolongación del descubrimiento de Spinoza y la potencia como fundamento del Estado-nación, para asumir la praxis revolucionaria como lo hiciera Negri colaborador de las Brigadas Rojas, encarcelado seis años a raíz de la ejecución del ministro Moro y exiliado a Francia donde concretó sus tesis fundamentales. Habría que actualizar al “espíritu de las leyes” de Montesquieu con la certeza de que la justicia es mayor e inalcanzable por la legalidad burguesa. Los tribunales populares son experiencia histórica digna de emulación actualizada.

Hardt asombró a los asistentes a un encuentro zapatista de fin de año al hablar del amor como principio para organizar la liberación urgente en lucha contra los imperialismos y su globalización capitalista destructora de bosques, fuentes acuáticas y subsuelos. La raíz revolucionaria de esta gran amenaza que pone en peligro al Planeta Tierra y a las comunidades respetuosas de la tierra y sus frutos, exige crítica de la economía política, oposición militante contra las ideologías burguesas y organización política, social y económica con las comunidades en defensa de su territorio, de sus asambleas y de sus modos de producción y reproducción.

La lucha sigue.Tlalpan, diciembre 2023

“Los pueblos no disfrutaran de más libertad que aquello que su audacia consiga arrebatar al miedo”

Stendhal

www.elzenzontle.org

[email protected]

[email protected]

Responder Responder a todos Reenviar Añadir reacción