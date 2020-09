Levanta el IEE suspensión de plazos que aplicó durante la pandemia

Ante la cercanía del arranque de la elección intermedia, el Instituto Electoral del Estado (IEE) levantó la suspensión de los plazos que aplicó durante los primeros cinco meses de la pandemia sobre procedimientos a cargo del organismo y la atención de cualquier tipo de solicitud.

Los términos serán reanudados a partir de este martes, pero el trabajo en oficina seguirá limitándose a 30 por ciento del personal con la finalidad de evitar contagios de coronavirus (Covid-19), explicó la consejera Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo.

A partir hoy, abundó, el IEE podrá dar trámite a los asuntos de los partidos políticos, así como atender las solicitudes de información pública.

Debido a que el proceso electoral local iniciará en noviembre para renovar las 217 presidencias municipales y las 41 curules del Congreso de Puebla, el Consejo General del IEE también aprobó un Proyecto de Protocolo de Retorno a las Actividades.

La estrategia de retorno seguro involucra una campaña de capacitación y difusión entre el personal que conforma el instituto, así como atender las recomendaciones sanitarias de sana distancia, la instalación de filtros para la entrada y salida del inmueble y el uso de equipo de protección personal.

La estrategia también comprende medidas de protección para la población vulnerable y medidas preventivas para el trayecto de la casa al centro de trabajo y viceversa, aplicable a los trabajadores que deben presentarse en oficina.

En la sesión de ayer, el Consejo General aprobó además el cambio de denominación de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación por la Dirección de Igualdad y No Discriminación, así como de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, de este Órgano Electoral.