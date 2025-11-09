Puebla cierra con triunfo el Torneo Apertura 2025

León, Gto. El Club León cayó 1-2 frente al Puebla ante los ojos de su afición en el Nou Camp, en un duelo que cerró la competencia para ambos equipos. A pesar del triunfo, Puebla no logró salir del último lugar de la Liga MX.

La Franja salió con toda la intención de abrir el cerrojo del cuadro local, algo que consiguió a los 15 minutos de juego. Fernando Monárrez centró desde el costado izquierdo y conectó con Alejandro Organista, quien de cabeza dio la ventaja a los poblanos.

La alegría del equipo camotero se esfumó seis minutos después. León respondió agresivamente y logró empatar el duelo. James Rodríguez asistió con una media volea a Iván Moreno, quien definió para el 1-1.

Ambas escuadras tuvieron oportunidades para cerrar el primer tiempo con ventaja, pero fue Puebla quien logró el desempate. Al minuto 41′, Emiliano Gómez se incrustó en el área esmeralda y con un riflazo de pierna izquierda venció a Óscar García para el 2-1.

El técnico Nacho Ambriz intentó darle una mejor cara a su equipo con cambios al inicio de la segunda mitad, pero no lograron tener el impacto esperado.

Así, Puebla cierra el torneo con un triunfo, aunque permanece en el fondo de la tabla general, a pesar del impulso generado por la gestión de Hernán Cristante al frente del equipo.