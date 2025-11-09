Domingo, noviembre 9, 2025
NoticiasDeportes

Puebla cierra con triunfo el Torneo Apertura 2025

Puebla cierra con triunfo el Torneo Apertura 2025
Leopoldo Aguilar

León, Gto. El Club León cayó 1-2 frente al Puebla ante los ojos de su afición en el Nou Camp, en un duelo que cerró la competencia para ambos equipos. A pesar del triunfo, Puebla no logró salir del último lugar de la Liga MX.

La Franja salió con toda la intención de abrir el cerrojo del cuadro local, algo que consiguió a los 15 minutos de juego. Fernando Monárrez centró desde el costado izquierdo y conectó con Alejandro Organista, quien de cabeza dio la ventaja a los poblanos.

La alegría del equipo camotero se esfumó seis minutos después. León respondió agresivamente y logró empatar el duelo. James Rodríguez asistió con una media volea a Iván Moreno, quien definió para el 1-1.

Ambas escuadras tuvieron oportunidades para cerrar el primer tiempo con ventaja, pero fue Puebla quien logró el desempate. Al minuto 41′, Emiliano Gómez se incrustó en el área esmeralda y con un riflazo de pierna izquierda venció a Óscar García para el 2-1.

El técnico Nacho Ambriz intentó darle una mejor cara a su equipo con cambios al inicio de la segunda mitad, pero no lograron tener el impacto esperado.

Así, Puebla cierra el torneo con un triunfo, aunque permanece en el fondo de la tabla general, a pesar del impulso generado por la gestión de Hernán Cristante al frente del equipo.

Temas

Más noticias

Nacional

Vinculan a proceso a Uriel Rivera por agresión a la presidenta Claudia Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Un juez de control determinó vincular a proceso a Uriel Rivera por el delito de abuso sexual en contra de la...
Nacional

Opositores creyeron que me iban a derrotar por ser mujer: Sheinbaum

La Jornada -
Tepic, Nay. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló durante su visita a Nayarit que sus opositores creyeron que la iban a derrotar solo por...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Puebla pierde en la última jugada ante América

Leopoldo Aguilar -
El Puebla de Hernán Cristante hizo un partido muy bien planteado, se esforzó de inicio a fin y ni eso fue suficiente ya que...

Puebla saca un punto ante Pumas en el debut de Hernán Cristante

Leopoldo Aguilar -
Puebla cosechó un punto en el debut de Hernán Cristante como técnico del la franja al igualar sin goles ante un gris equipo de...

Cristante se estrena con la Franja

Horacio Reiba -
“¿Dónde diablos me vine a meter?”, se estará preguntando Keylor Navas a la vista del soberano desorden que marca el futbol de la escuadra...

Más noticias

México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo

Leopoldo Aguilar -
México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo en el estadio de Natal, donde el arbitraje ha influido al anular dos goles...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025