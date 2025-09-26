Leo Zuckermann Maus, un antifascista y comunista íntegro, define Eckart Boege

Para el antropólogo Eckart Boege Schmidt es claro: Leo Zuckermann Maus (1908-1985) fue un “antifascista y comunista íntegro, protagonista de la historia europea y también de México, país que fue la alternativa de los exiliados comunistas y combatientes”.

“Yo Eckart, al escuchar las otras narrativas me interesó mucho y me topé con un personaje: Leo Zuckermann Maus al que no hay que confundir con su nieto –Leo Zuckermann Behar-, un comentócrata”, dijo convencido al presentar en Puebla el libro Exilio antifascista e internacionalismo en México. Testimonio de Leo Zuckermann Maus (1908-1985), que recupera la figura y el paso de este comunista alemán de origen judío, quien vivió dos exilios políticos en México: el primero, de 1941 a 1947, tras huir de la persecución nazi; y el segundo, a partir de 1953 y hasta su muerte, luego de escapar de la “limpieza” estalinista en la República Democrática Alemana (RDA).

Hace más de 40 años, al lado de Ricardo Melgar Bao e Hilda Tísoc Lindley, Eckart Boege estableció una serie de entrevistas a Leo Zuckermann cuando éste se desempañaba, no sin revolución, como profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Resultado de aquellos encuentros fueron las más de 40 horas de reflexiones y memorias hechas entre 1978 y 1984 contenidas en 24 casetes, de los cuales se pudieron rehabilitar 22.

Es un libro, dice Grettel Montero, de la Fundación Rosa Luxemburg, editora del volumen al lado del Museo Trostsky, es en sí misma una historia épica, de muchos años de acompañamiento a la coordinadora de la publicación Dahil Melgar Tisoc y a Perla Jaimes Navarro y al propio Eckart Boege, los coeditores de la obra.

Desde la Casa del Libro de la BUAP, específicamente en el auditorio Gilberto Bosques Saldívar, “otro de los protagonistas de la historia que luchó para sacar de la Europa fascista a miles de personas”, Eckart Boege dijo que este libro pertenece a la llamada “antropologías narrativas”.

Ello, continuó el investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), porque a través de la voz de Leo Zuckermann se pudo reconstruir su historia y trayectoria, apoyado por las preguntas hechas por él, Ricardo Melgar e Hilda Tísoc.

De aquellas charlas, dice el antropólogo de manera memoriosa, recuerda también las veces que el entrevistado le pidió, repetidamente, que apagara la grabadora por una razón: porque temía que se utilizara su voz para reprimir más a su hermano Rudolf Zuckermann Maus, quien tuvo que regresar a la RDA, donde fue torturado y rehén para que Leo no hablara, sabedor de documentos y datos secretos.

Boege Schmidt anotó que además de esta antropología narrativa, el volumen también destaca por otro asunto: por las notas de pie de página, fueron un gran trabajo pues como editores no quisieron interrumpir la voz del entrevistado, sino que dan un contexto del momento histórico y político por el que cruza. Las notas al pie, concluye, se proponen al mismo tiempo como un texto propio para el lector.

Para Dahil Melgar Tisoc, hija Ricardo Melgar e Hilda Tísoc, quienes hicieron las primeras entrevistas a Leo Zuckermann Maus y lograron las primeras horas de grabación contenidas en aquellos casetes que fueron reconstituidos y aparecen, en fotografía, en la página 207 del libro, confió que dicho libro requirió, precisamente, “tres generaciones por construirse”.

La también antropóloga de formación y museóloga recordó que sus padres conocieron a un Leo Zucckerman que tenía “un gran dominio de las discusiones marxistas de la época” y dueño “de un perfil político e intelectual prominente”.

Continuó que en libro, el comunista alemán va contando varias experiencias, como lo ocurrido en 1933 cuando es desnacionalizado por su descendencia judía, al lado de otros cientos de alemanas, y la forma en que se convirtió en apátrida, escapando de las “garras de la muerte”, cuando un compañero de estudios le avisa a su papá que tenía que huir, emprendiendo el camino hacia Francia, donde estuvo al lado del Léon Blum, como representante para los refugiados políticos.

“Comenzó a participar en el Alto comisionado de las Sociedad de Naciones –luego la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- para discutir la idea de refugiado político y la necesidad de crear un pasaporte para refugiado alemán y cómo se debía convencer a los países miembros de flexibilizar sus criterios migratorios”, destacó la actual curadora en el Museo Nacional de las Mujeres del Mundo del INAH.

Dahil Melgar acotó que en volumen no queda fuera la figura de Lydia Staloff, esposa de Leo Zuckermann Maus, y la forma en que en conjunto construyeron la sensibilidad política sobre lo ocurrido con los brigadistas internacionales combatientes de la Guerra Civil Española y la forma en que habían estado al margen de toda política de exilio.

“No solo era su esposa, sino que tenía una trayectoria política e intelectual prominente, una políglota que hizo los primeros reportes de la vivencia de los brigadistas internacionales franceses. Entre los dos hacen un ensamblaje: Lydia que construye narraciones como una especie de reportaje social y Leo como constructor jurídico de la discusión de refugio en México y otras naciones”, resaltó.

De paso, consideró que Leo Zuckermann Maus destaca no sólo por sus tres exilios, el primero de ellos a Francia y los otros dos en México, sino por la forma en que se inserta en una ardua agenda antifascistas en México y en América Latina.

Como coordinadora del volumen, Dahil Melgar resaltó que la publicación contiene más de 40 horas de charla: 20 horas de entrevistas hechas por sus padres Ricardo Melgar e Hilda Tísoc y 20 más por Eckart Boege, que arrancaron en 1978 y terminaron en 1984, en “diálogos discontinuos”, en una “entrevista de a poco”, que retoma y redondea temas. “Tiene la ventaja no solo de contener la voz del personaje que vivió momentos coyunturales de la historia mundial, sino la vivencia cotidiana del exilio en México (…) Es la fineza de alguien que reflexiona y retrocede sobre sus pasos como vivió esos años”.

En ese sentido, la también coeditora Perla Jaimes distinguió que el trabajo del libro fue arduo e intenso, con un proceso de gestación largo iniciado con las experiencias del propio Leo Zuckermann Maus, “sus experiencias de vida, su vida militante, su preparación, sus exilios su trabajo en favor de los refugiados y exiliados”, pero también a finales de los años 70 del siglo anterior, cuando “el grupo de Eckart, Ricardo e Hilda, tuvieron contacto con Leo que era profesor en la ENAH, con entrevistas que se grababan en una máquina sencilla, con casetes que se quedaron guardados mucho tiempo”, y sufriendo graves deterioros.

“¿Qué le puede hacer 40 años a unos casetes guardados en un cajón?”, preguntó la maestra en Estudios Latinoamericanos para responder que como editores se encontraron con cintas maltratadas y con daños físicos, que lograron recuperarse y digitalizarse, aunque en pocos casos el audio se perdió de las grabaciones magnéticas.

La también investigadora del INAH señaló que los testimonios del entrevistado se complementaron con los “rastros” obtenidos en archivos históricos como el General de la Nación, el Lombardo Toledano, el Centro de Documentación Judío de México, la Biblioteca Nacional de México, la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, entre otros más fuera del país, como la Biblioteca Nacional de Francia, y de publicaciones como la revista Alemania Libre, el órgano de prensa del exilio alemán más importante en la época.

Para cerrar, Lizzette Jacinto, docente e investigadora de la BUAP destacó que el libro Exilio antifascista e internacionalismo en México. Testimonio de Leo Zuckermann Maus era “algo necesario”, pues aborda a una “figura que había quedado relegada” en la historia.

Al comentar el texto, la especialista en el estudio del exilio alemán en México señaló que en el testimonio de Leo Zuckermann cabe también el silencio, cuando él tiene que salir de la RDA que él mismo había ayudado a formar. “Hay una crítica importante, una idea de la propia censura en el sentido de proteger a su hermano que se fue –Rudolf-, un cardiólogo muy importante que había servido en México y en Alemania. De este momento no se refleja muy bien este momento”.

De paso, la académica del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” notó que Leo Zuckermann era un reconocido jurista, un ideólogo de la utopía que había sido palpable en la Revolución de Octubre de 1917, que lo iniciaría en la resistencia de noviembre de 1918 como un social demócrata que lo llevaría al comunismo.

Otra parte interesante, confió Jacinto, gira entorno a la parte judía de Zuckermann Maus como líder la juventud antisionista, que deja notar “una distancia con un grupo que aboga por el sionismo”.