Jueves, septiembre 18, 2025
Legislatura local aún sin fecha para crear municipio de Totimehuacan: Figueroa

Figueroa señala que aún se recaban las 70 mil firmas y la creación del municipio se definiría en esta legislatura.

Efraín Núñez

José Luis Figueroa Cortés, diputado local del Partido del Trabajo, admitió que no existe certeza de que la iniciativa para la creación del municipio de San Francisco Totimehuacan sea discutida en el primer periodo ordinario del segundo año de la LXII Legislatura local. Actualmente, continúan recabando las 70 mil firmas requeridas, lo que mantiene pendiente la definición legislativa.

En entrevista, Figueroa explicó que aunque los requisitos están casi completos, aún resta la obtención de las firmas necesarias para formalizar el expediente ante el Congreso del estado. Subrayó que la conformación de San Francisco Totimehuacan como municipio corresponde a una promesa de campaña de los actuales legisladores de la coalición que encabeza Morena, pero insistió en que la iniciativa podría resolverse en el próximo periodo ordinario si no se logra en este.

El diputado confió en que la actual legislatura dará salida a la petición ciudadana antes de concluir. Según sus estimaciones, en 2027 se elegiría por primera vez al presidente municipal de San Francisco Totimehuacan, una vez que sea oficialmente reconocido como el municipio 218 en la entidad.

El 13 de agosto, Mario Riestra Piña, dirigente estatal panista, acusó que tanto las autoridades locales como los diputados de Morena están retrasando el proceso legislativo. A través de redes sociales, Riestra cuestionó la falta de avances sustanciales y la ausencia de una convocatoria abierta para debatir la propuesta entre la sociedad civil y académica.

Riestra advirtió que de continuar los obstáculos, la iniciativa podría postergarse indefinidamente y llamó a los diputados a transparentar el proceso legislativo, abrir la discusión a la sociedad y garantizar la participación de expertos.

Figueroa reiteró que conseguir la totalidad de firmas ha sido el único obstáculo para avanzar en la creación del municipio, pero aseveró que la comisión legislativa responsable mantiene la voluntad política para cumplir con la demanda ciudadana. La consolidación del municipio de Totimehuacan, afirmó, responde a la organización y movilización de los habitantes que buscan autonomía administrativa y representación directa.

