LEGISLATIVO: CARENCIAS ESTRUCTURALES

La Redacción

Es ya un patrón preocupante. El Congreso del estado de Puebla, desde hace cinco Legislaturas, incluyendo la vigente, acumula una serie de reveses jurídicos que evidencian su carencia de capacidad, de voluntad o de ambas para legislar con eficacia e institucionalidad. La muestra más reciente de esa debilidad estructural se materializa en que la SCJN ha dado un plazo de 20 días a los actuales diputados para legislar sobre los derechos de las infancias trans: modificar el Código Civil estatal y permitir que menores puedan acceder a una nueva acta de nacimiento conforme a su identidad de género.

Todo parece indicar que legislar sin base técnica, sin asesoría adecuada y con prejuicios –morales o ideológicos– ha derivado en leyes inválidas, en controversias constitucionales, en omisión pura y simple.

La labor legislativa exige preparación, análisis jurídico, sensibilidad de derechos y rigor metodológico. No es un trámite formal ni un espacio para imposiciones morales cargadas de dogmas: debe responder al interés público, a una visión laica del Estado y a la protección de quienes han sido históricamente vulnerados —como en este caso las infancias trans.

Que un órgano tan fundamental en el sistema político local se haya vuelto reiteradamente rehén de la impotencia o el cálculo político partidista no puede seguir siendo la norma. El Congreso debe asumir que su papel no es aprobar por aprobar, sino garantizar. Garantizar que las leyes respetan la Constitución, los tratados internacionales y la dignidad humana. Y, cuando el máximo tribunal del país lo requiere, actuar sin dilación ni excusas

EU estaría cometiendo ejecuciones extrajudiciales en ataques a embarcaciones, advierte ONU

La Jornada -
Afp Ginebra. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU instó este lunes a Estados Unidos a investigar la legalidad de sus ataques...
Internacional

Guatemala pone en marcha Ley Antipandillas; las declara organizaciones terroristas

La Jornada -
Sputnik San Salvador. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este lunes la entrada en vigor de una Ley Antipandillas, que norma el combate frontal...

Facundo Rosas daba protección a grupos del huachicol, revira Armenta a panistas que critican la estrategia de seguridad

Yadira Llaven Anzures -
Facundo Rosas era quien daba protección a bandas huachicoleras en Puebla, desde la Secretaría de Seguridad Pública, durante los gobiernos del PAN, acusó este...
00:00:35

La Corte le da 20 días al Congreso para legislar sobre infancias trans

Efraín Núñez -
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un plazo de 20 días al Congreso del estado de Puebla para legislar sobre...

Pese a lluvias y frío, la Sierra Negra no fue incluida en suspensión de clases ordenada por el gobierno estatal

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Docentes de distintas comunidades de la Sierra Negra reportaron lluvias intensas y descenso de temperatura, así como fuertes vientos, al tiempo de cuestionar el...

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes

La Redacción -
Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...

