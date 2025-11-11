LEGISLATIVO: CARENCIAS ESTRUCTURALES

Es ya un patrón preocupante. El Congreso del estado de Puebla, desde hace cinco Legislaturas, incluyendo la vigente, acumula una serie de reveses jurídicos que evidencian su carencia de capacidad, de voluntad o de ambas para legislar con eficacia e institucionalidad. La muestra más reciente de esa debilidad estructural se materializa en que la SCJN ha dado un plazo de 20 días a los actuales diputados para legislar sobre los derechos de las infancias trans: modificar el Código Civil estatal y permitir que menores puedan acceder a una nueva acta de nacimiento conforme a su identidad de género.

Todo parece indicar que legislar sin base técnica, sin asesoría adecuada y con prejuicios –morales o ideológicos– ha derivado en leyes inválidas, en controversias constitucionales, en omisión pura y simple.

La labor legislativa exige preparación, análisis jurídico, sensibilidad de derechos y rigor metodológico. No es un trámite formal ni un espacio para imposiciones morales cargadas de dogmas: debe responder al interés público, a una visión laica del Estado y a la protección de quienes han sido históricamente vulnerados —como en este caso las infancias trans.

Que un órgano tan fundamental en el sistema político local se haya vuelto reiteradamente rehén de la impotencia o el cálculo político partidista no puede seguir siendo la norma. El Congreso debe asumir que su papel no es aprobar por aprobar, sino garantizar. Garantizar que las leyes respetan la Constitución, los tratados internacionales y la dignidad humana. Y, cuando el máximo tribunal del país lo requiere, actuar sin dilación ni excusas