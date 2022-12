Legisladores se retractan, disminuyen de 12 a 6 días los días de vacaciones continuos

La iniciativa presentada en el Senado de la República el pasado 3 de Noviembre del presente año, establecia que los trabajadores tendrían un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborables, y que con el tiempo este aumentará en dos días, hasta llegar a 20, por cada año que se laborara en la empresa.

En días anteriores, medios nacionales habían reportado un desacuerdo por parte del cabildeo empresarial ante esta reforma, según declaraciones otorgadas al diario “El país”, las quejas empresariales y las de algunos sindicatos tuvieron efecto entre los diputados.

En la misma nota se dice que el presidente de la Comisión de Trabajo, Manuel Baldenebro, reconoció la semana pasada que estaban “escuchando voces del sector patronal”, aunque afirmó que se abría a flexibilizar la forma cómo se tomaban las vacaciones solamente para que los empleados, no los empresarios, tuvieran más libertad de decisión. “Que los trabajadores tengan la potestad de tomar unos días aquí y otros allá, si hay situaciones de emergencia”, señaló.

Esta propuesta se vio interrumpida por los legisladores de la Cámara de Diputados aunque esta ya estaba aprobada, bajaron el número de vacaciones dignas que gozarán los trabajadores en México, pasando de 12 días continuos tras el primer año laborado como se tenía en la primera propuesta a únicamente seis días seguidos.

Integrantes de la Comisión del Trabajo en San Lázaro modificaron en la minuta que los trabajadores no podrán tomar 12 días de vacaciones continuas, en su lugar serían seis días de descanso seguidos, mientras que los seis días restantes los podrán gozar en otras fechas, de forma parcial y pactándolos con sus empleadores, lo anterior resalta que los 12 días de descanso se conservan, pero no para disfrutarse en conjunto si no de manera continua y parcial, tal como se propone en el cambio del artículo 78 en la Ley Federal del Trabajo.

Los diputados conservan la reforma aprobada por el Senado de aumentar de 6 a 12 los días obligatorios de vacaciones por año, y también que cada año aumentarán en dos días laborables más de vacaciones hasta llegar a los 20.

Además precisa que a partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada 5 años de servicios.

Se prevé que en la Comisión de Trabajo y Previsión Social se avale el dictamen por unanimidad, y se envíe al pleno de la Cámara de Diputados este mismo día o a más tardar el próximo jueves.

Cabe resaltar que esta semana, la Cámara Baja sesionará de martes a jueves, y el viernes si es necesario para discutir la reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De esta manera, el Senado de la República podría someterlo a discusión la próxima semana.