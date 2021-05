Lecciones de neoliberalismo desde el Palacio

«Recuperar el control del mercado nacional

Uno de los países que estuvo, durante mucho tiempo, luchando contra la economía neo-liberal impuesta por la Unión Europea fue Grecia; país que, precisamente por incorporarse a esta organización regional y perder su moneda y cierta soberanía, tuvo como consecuencia una crisis económica de escalas inimaginables, sobre todo porque en aquellos días de 2008 eran gobernados por un partido de izquierda, uno de cuyas propuestas era: «Recuperar el control del mercado nacional frente a los productos importados revitalizará y aumentará el papel de la pequeña y mediana empresa, que sigue siendo la espina dorsal de la economía griega».

En cambio, aquí en México, gobernado ahora por un partido que presume ser de izquierda, no parece que se sigan las lecciones de la izquierda y, por el contrario, pareciera que desde el Palacio se están dictando disposiciones neo-liberales, como las que se impusieron en el gobierno del sexenio de 1982 a 1988 y en los subsecuentes.

Si seguimos a pie puntillas lo que decía la izquierda griega, pareciera que no estamos siguiendo la misma pauta; al contrario, no se hace nada para impulsar el mercado nacional, menos la industria local, que está casi extinguida; se autoriza un nuevo tratado de libre comercio con el país más poderoso económicamente del mundo; tratado internacional que, como el que entró en vigor en 1994, reventó la economía e industria nacional. Ahora bien, aunque bien se pude sostener que no hay otro remedio que firmar el nuevo tratado, de todas formas, se debió implementar políticas públicas que impidieran cerrar un millón de empresas nacionales medianas y pequeñas, y que ayudaran a las empresas locales a hacer frente al nuevo tratado.

En plena pandemia, no se apoyó a ningún profesional: médicos, psicólogos, odontólogos, arquitectos, diseñadores, contadores ni, menos aún, abogados, que, al parecer, son vejados permanentemente por el sistema. Todos terminaron como pudieron el año 2020 e iniciaron peor el 2021. Basta con recorrer casas y edificios de oficinas que se están vaciando por la carestía que se vive. Sin embargo, en el Palacio han olvidado que estos profesionales tienen auxiliares, asistentes, secretarios; es decir, si a los profesionales los dejaron a su suerte, a todos los demás los dejaron aun peor.

La industria y el comercio nacional están en el mismo camino. No hay producción nacional. Todo lo que se comercializa, en un porcentaje muy pero muy alto, es de importación. La soberanía alimentaria ni mencionarla, pues no existe. Los campos y las poblaciones rurales están abandonados o tomados por el crimen organizado. Todos están invitados, como en el gobierno que antecede, a salir del país; lo cual es premiado desde el Palacio, porque ello significa remesas, que son el principal ingreso de la nación, al puro estilo centroamericano.

Lo cierto es que todo esto son lecciones dictadas desde el Palacio, unas verdaderas lecciones del neoliberalismo tan despreciado en el discurso, pero arropado en la realidad diaria. Para asumir que las políticas públicas son de izquierda, hay que esforzarse mucho, principalmente, en la academia, es decir, en el estudio. Es más complejo ser de izquierda en estos tiempos que de derecha, porque aquella debe ser reinventada, sobre todo después de la mundialmente emblemática fecha de la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989. Para reinventarla, hay que investigar, criticar, pensar, reaccionar, y esto es lo que menos se hace actualmente en los partidos políticos que se asumen de izquierda. Basta con preguntarnos ¿cuántos congresos auspiciados por esos partidos políticos o por el Palacio hay sobre esas políticas públicas?, ¿cuántos concursos en universidades y facultades existen sobre el pensamiento de izquierda sufragado por el Palacio? En realidad, no existen, y esto abona a las políticas públicas neoliberal-hegemónicas. Por ello, para una transformación, el primer paso es en la educación, luego, en los impuestos y, finalmente, en la justicia; pero en ninguna de esas áreas se ha construido algo. Basta con observar que los planes de estudio siguen siendo los mismos que en administraciones públicas anteriores; lo mismo sucede con los impuestos: se siguen las reglas y las obligaciones de antaño, como si verdaderamente funcionaran, cuando no es así. Por ello, para lecciones neoliberales, nada mejor que las que provienen del Palacio. (Web: parmenasradio.org).