Leal y Ruiz se inscriben como candidatas a la dirigencia municipal del PAN para cumplir con paridad de género

Guadalupe Leal Rodríguez y Gabriela Ruiz Benítez se registraron este domingo como candidatas a la dirigencia municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en la ciudad de Puebla, en cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual ordenó la reposición del proceso interno y dispuso que la contienda sea exclusiva para mujeres, a fin de garantizar la paridad de género en la dirigencia.

La exdiputada local Guadalupe Leal incluyó en su planilla a la exregidora María Fernanda Huerta como candidata a secretaria general, quien ha mantenido vínculos políticos con el exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. En tanto, la planilla encabezada por Gabriela Ruiz Benítez propone como secretario general al excandidato y exregidor Manuel Herrera Rojas, quien en la pasada elección también buscó presidir el comité municipal.

El registro de Leal Rodríguez se llevó a cabo en la sede del Comité estatal del PAN, localizada en la colonia Bugambilias, donde también integró a Guadalupe Jaen en la fórmula, quien anteriormente fue aspirante a la secretaría general en la planilla de Arnulfo Carvajal durante la elección del 7 de septiembre.

Tras entregar su documentación, Guadalupe Leal retó a Gabriela Ruiz a sostener un debate abierto ante la militancia antes de la jornada electoral, programada para el próximo 7 de diciembre. Resaltó que el fallo tanto del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) como del TEPJF significa un avance para las mujeres panistas, al abrir espacios de representación para ellas.

Leal enfatizó que los cambios en su planilla obedecieron a la intención de conformar un equipo encabezado por mujeres, lo que llevó a que Fernando Sarur Hernández, candidato previo a la secretaría general, ceda su lugar a Fernanda Huerta. Durante el acto, Leal fue respaldada por decenas de militantes panistas, en su mayoría mujeres, así como por figuras como la excandidata a la gubernatura Ana Teresa Aranda Orozco y Enrique Guevara Montiel, ambos identificados con el grupo de Rivera Pérez.

Horas después, Gabriela Ruiz formalizó su inscripción en la sede del Comité Directivo Municipal, ubicada en la 11 Sur. En su mensaje, destacó la integración de Manuel Herrera como aspirante a la secretaría general, y recordó que en la elección de septiembre su planilla resultó ganadora frente a la de Leal Rodríguez. Herrera subrayó su intención de repetir el triunfo en la contienda inédita dedicada exclusivamente a mujeres.

Ruiz Benítez subrayó que la incorporación de Herrera no responde a intereses ajenos y sostuvo que su grupo no es “juanita” del exregidor, además de reprochar que el equipo de Eduardo Rivera respalde ahora a quienes previamente han criticado a los gobiernos municipales panistas. “Nuestra planilla representa un PAN que no cambia de postura según convenga; no aplaudimos hoy lo que ayer cuestionamos. Lo que en su momento indignó a la militancia, hoy se presenta como esperanza, incluso recibiendo el respaldo de quienes se sentían agraviados. ¿Dónde quedó la congruencia?”, cuestionó.

Ruiz afirmó que cuenta con experiencia previa en procesos electorales internos, midiéndose incluso contra hombres, y defendió que no requiere condiciones de paridad para lograr el respaldo de la militancia.

Leer más: En 2021 el PAN reservó la dirigencia estatal a mujeres; ahora en 2025 no respetó paridad de género