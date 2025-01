“Le tomamos la palabra” a Rubio, dice Sheinbaum sobre colaboración de EU contra cárteles

“Le tomamos la palabra”, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum a la postura que planteó ayer en el Senado el próximo secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, sobre la importancia de que haya mayor colaboración con el gobierno de México para enfrentar a los cárteles de las drogas que operan en nuestro país. Ratificó su postura de que sólo mediante un diálogo de alto nivel entre ambos gobiernos se pueden alcanzar objetivos en materia de seguridad, de migración y de narcotráfico.

Al referirse a la comparecencia que tuvo Rubio dijo que esto permitiría una mayor colaboración para evitar el tráfico de armas a México y evitar el trasiego de fentanilo a Estados Unidos a fin de diseñar acciones concretas para enfrentar la crisis de consumo de fentanilo en ese país.

En su conferencia, dijo que “es muy bueno que buscaran desde el Departamento de Estado la coordinación, es lo que hemos estado planteando. En cuanto llegue el presidente Donald Trump, cuando tome posesión habrá espacio para esta coordinación y en su momento el tratado comercial y las posibles tarifas”.

Sheinbaum dijo que también fue importante reconocer en su comparecencia señalar las complejidades que tendría declarar a las organizaciones de grupos de narcotraficantes como terroristas. Estamos de acuerdo, declarar grupos terroristas tiene muchas implicaciones. Le tomamos la palabra en la colaboración y en el momento en que se den las condiciones, tendremos este diálogo”.

La Presidenta consideró como traidores a aquellos que promueven la intervención extranjera en México, porque tienen mucha desesperación, “les da mucho enojo que el próximo secretario de Estado diga que vamos a tener colaboración con México, con respeto a la soberanía”. Señaló que con sus formas de comunicar de Trump, él sabe que es necesaria la colaboración con respeto a la soberanía, por eso soy positiva.

Cuestionan por qué no voy a su toma de posesión, cuando según alguna información que se tiene y se busca corroborar, sólo el presidente Adolfo López Matos asistió a la toma de posesión de John F Kennedy. Consideró que no pasa nada si no asiste porque México está muy fuerte, la solidez de México y su economía es muy fuerte desde que se instauró el nuevo modelo en 2018, hay menos pobreza y desigualdad en México.

Destacó que durante la reunión que sostuvo este miércoles con empresarios canadienses dijo que hubo coincidencia sobre la importancia que tiene el tratado comercial México, Canadá y Estados Unidos para el desarrollo económico regional.

“Entre 2018 y 2024, se duplicaron las exportaciones de México a Estados Unidos. Muchas de estas exportaciones son empresas estadounidenses que tomaron la decisión de trasladarse a México, estar aquí y poder exportar al mercado nacional estadounidense. Son empresas estadounidenses que confían en México y quieren que el Tmec continúe. Eso lo sabe el gobierno entrante de Estados Unidos, Por eso tenemos confianza y somos positivos de que vamos a llegar a un acuerdo porque nos complementamos.”.

Por otro lado, condenó las agresiones en redes sociales en contra de la coordinadora del Consejo Económico Asesor, Altragracia Gómez por distintas razones. Aseveró que ella no es una funcionaria del gobierno ni percibe ningún salario por su tarea que realice de manera honoraria y fraterna..

Durante su conferencia, dijo que “no hay conflicto de interés que tenga que ver con sus empresas de manera solidaria, fraterna, honorificamente. Pone su tiempo y esfuerzo para implementar el plan México. Es una mujer muy inteligente. Nos ha ayudado mucho al país. Tiene buena relación con todos los empresarios. Es enlace con los empresarios además de las cámaras empresariales y el Consejo Coordinador Empresarial

Criticó a los opositores que sin presentar una sola propuesta hacen críticas llenas de odio pero sin argumentos.

