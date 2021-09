Le mandaron a Ardelio Vargas al enemigo en su propia casa

El nombramiento de Martha Castro como delegada de Gobernación en la región de Xicotepec de Juárez fue “la gota que derramó el vaso” y habría provocado la salida de Ardelio Vargas Fosado del gobierno del estado, ya que para el político serrano significó “tener el enemigo dentro de casa”.

Y además, habría sido la señal de que ya no era bien visto en el Poder Ejecutivo y que debía dejar la subsecretaría de Gobierno, cargo en el que duró poco menos de siete meses, pues fue designado el 22 de febrero pasado.

El arribo de Martha Castro fue una afrenta para Ardelio Vargas y, sobre todo, para su hija Laura Guadalupe Vargas Vargas, quien recientemente logró reelegirse como edil de Xicotepec de Juárez.

Con ello se cumple una vez más una especie de “maldición” que persigue a Ardelio Vargas, que consiste en que casi siempre que ha ocupado un cargo gubernamental no acaba el periodo de la administración que lo contrata. Frecuentemente ocurre una circunstancia o incidente que lo acaba sacando de la posición que ocupa.

Egresado de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue edil de su tierra natal Xicotepec de Juárez, entre los años 1987 y 1990, para más tarde haber sido funcionario del Centro de Información de Seguridad Nacional, así como funcionario de los gobiernos de Chiapas y Oaxaca a lo largo del sexenio del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

Años más tarde fue uno de los protagonistas de la represión al pueblo de San Salvador Atenco, en su calidad de funcionario federal.

En 2011 regresó a Puebla como secretario de Seguridad Pública en la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, en donde recibió la orden de reprimir todo movimiento social que cuestionara la gestión autoritaria del entonces titular del Poder Ejecutivo de Puebla. En aquel entonces duró poco tiempo en esa encomienda.

Más tarde fue el comisionado del Instituto Nacional de Migración y no acabó el periodo del presidente priista Enrique Peña Nieto, por los constantes escandalos de mal trato y extorsión que sufrían migrantes centroamericanos, mismos que fueron documentados por senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Pastoral Migrante de la iglesia Católica.

La casi derrota electoral

En el actual proceso electoral todo mundo daba por sentado que los comicios locales serían “un día de campo” para la edil de Xicotepec de Juárez, Laura Guadalupe Vargas Vargas, quien tenía las encuestas a su favor y el apoyo de su padre, quien era subsecretario de Gobierno y es famoso por “ahuyentar” de la región a los grupos delincuenciales que principalmente amenazaban el patrimonio de los ganaderos y prestadores de servicios turísticos.

Todos creían que Lupita Vargas, tal como es conocida popularmente, no tenía mayor oposición. El único que no compartía esa idea era el ya tres veces ex edil de ese municipio Carlos Barragán Amador, quien decidió disputarle a la alcalde la candidatura del Partido Revolucionario Institucional.

En el tricolor, sin mayor empacho, de inmediato la balanza se inclinó a favor de Lupita Vargas para obtener la postulación a edil.

Barragán Amador, que es famoso por sus extravagancias y escándalos, renunció al PRI en protesta por el desaire en su contra, el cual erróneamente fue minimizado por el presidente estatal priista Néstor Camarillo Medina.

Carlos Barragán que goza de una muy alta popularidad en Xicotepec de Juárez y trabajó su proyecto electoral a lo largo de 2020, sin importarle la emergencia sanitaria del Covid-19, exploró ser nominado por los partidos Fuerza por México y Nueva Alianza, para el final decidió ser candidato independiente a presidente municipal.

La primera sorpresa es que logró cumplir los extenuantes requisitos para ser candidato sin partido.

La segunda, es que por una diferencia insignificante de poco menos de 400 votos estuvo a punto de derrotar a Guadalupe Vargas.

Una persona importante en este periplo de Carlos Barragán fue Martha Castro, una abogada de Xicotepec de Juárez que ya fue dirigente del PRI en esa región y acompañó a su compadre, por ser padrino de sus hijos, en la aventura de buscar por cuarta vez ganar la alcaldía de Xicotepec de Juárez.

Castro como representante de Barragán Amador ente el Instituto Estatal Electoral fue quien se encargó de denunciar supuestas anomalías que habría utilizado el equipo político de la presidente municipal para no ser derrotada por el candidato independiente.

Por eso, cuando el viernes pasado se supo que Martha Castro fue nombrada delegada de Gobernación en la región de Xicotepec de Juárez, se acabó mandando la señal de que Ardelio Vargas tenía que hacer “sus maletas”. Y así fue.