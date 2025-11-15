Viernes, noviembre 14, 2025
Le extiendo una mano a Armenta para construir por Puebla, sostiene senador Camarillo en su primer informe

Efraín Núñez

Néstor Camarillo Medina le extendió “una mano” al gobernador Alejandro Armenta Mier para construir por Puebla, al rendir su primer informe de labores como Senador de México. En el acto realizado este viernes en el Centro Mexicano Libanes al que asistió la plana mayor de Movimiento Ciudadano a nivel nacional afirmó que lo que menos quieren los ciudadanos es la confrontación.

En su mensaje, Camarillo Medina afirmó que la política no debe resolverse a golpes ni empujones, sino mediante el diálogo y la colaboración institucional, sin importar las diferencias partidistas. Subrayó que “lo que menos desean los ciudadanos es la confrontación”, por lo que reiteró su disposición a sumar esfuerzos con el Poder Ejecutivo estatal, representado en el acto por Rodolfo Huerta, funcionario de la Secretaría de Gobernación, en nombre de Alejandro Armenta.

Ante dirigentes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano, el senador remarcó que existen amplias oportunidades para construir acuerdos en beneficio de Puebla, dejando claro que su prioridad es evitar el enfrentamiento y privilegiar la construcción política. Camarillo hizo hincapié en su postura propositiva y su disposición al debate, señalando que la bancada naranja en el Senado, compuesta por apenas seis integrantes, ha logrado posicionar sus propuestas gracias a esa actitud.

Aseguró que durante el próximo año legislativo continuará defendiendo los intereses de Puebla, apoyando cualquier iniciativa que represente beneficios para México y el estado: “Extiendo mi mano amiga para construir. No son tiempos políticos”, puntualizó.

En otro momento de su intervención, Camarillo recordó su salida del PRI Puebla, decisión que calificó como la más acertada en su trayectoria política. Reveló que Clemente Castañeda Hoeflich, actual coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, lo invitó a incorporarse a la bancada durante una visita de la Comisión de Fomento Económico a Bruselas, Bélgica, donde defendió las inversiones europeas en México.

El senador enumeró sus principales iniciativas legislativas, entre las que destaca la declaración del Día Nacional de la Orquídea, recientemente avalada por el pleno, y propuestas como el acceso universal a la electricidad con tarifas justas, la garantía de viviendas dignas de al menos 95 metros cuadrados y la protección legal del patrimonio cultural de pueblos indígenas y afromexicanos ante su uso no autorizado.

Igualmente resaltó iniciativas para permitir el voto de mexicanos en el extranjero, exentar la cédula profesional para quienes egresen con calificaciones de 8.5 o más, mantener las escuelas de tiempo completo, reconocer a familiares de personas desaparecidas como defensores de derechos humanos y establecer presupuestos para prevenir y combatir incendios forestales.

El senador Camarillo propuso además subsidios del 50 por ciento en transporte público, Internet y telefonía para jóvenes que estudien o trabajen formalmente, así como la creación de una “línea rosa” en autobuses, con asientos exclusivos para mujeres.

